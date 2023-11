Dax nach Fed-Zinsentscheid im Aufwind

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist der Dax fester in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex rückte um 0,8 Prozent auf 15.036 Zähler. Immer mehr Anleger gingen nun davon aus, dass die Fed ihren Zinsgipfel erreicht habe, sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die US-Notenbank sorge damit für gute Laune.

Die Währungshüter hielten den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Erstmals seit Beginn der Zinserhöhungen im März 2022 pausierte die US-Notenbank damit auf zwei Sitzungen in Folge. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte erneut, dass die Fed nun vorsichtiger agieren könne.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählten in den ersten Minuten Fresenius mit einem Plus von 2,2 Prozent. Der Gesundheitskonzern hebt nach einem deutlichen Ergebnisanstieg im dritten Quartal sein Jahresziel an. Fresenius wies seine Zahlen erstmals ohne Fresenius Medical Care (FMC) aus. Deren Aktien notierten im MDax kaum verändert. FMC hat den Ausblick für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2023 erhöht.

Lufthansa setzten nach der Veröffentlichung der Bilanz zum Höhenflug an. Die Titel gewannen im MDax mehr als sieben Prozent. Ein starker Reisesommer hat dem Unternehmen einen Rekordumsatz und einen Gewinnsprung im dritten Quartal beschert.

