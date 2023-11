DAX®- Vor wichtigem Entspannungssignal?

Die letzten Handelstage hatte der DAX® für eine Stabilisierung genutzt. Dennoch fiel es dem Aktienbarometer schwer, die Marke von 14.800 Punkten zurückzuerobern. Diese Weichenstellung holten die deutschen Standardwerte gestern nach. Damit wird es ernst, denn das Gap vom 20. Oktober bei 14.936/14.985 Punkten – von uns als wichtiger Signalgeber auserkoren – rückt nun in den Mittelpunkt. Bei einem Schließen dieser Kurslücke könnten Anlegerinnen und Anleger von einer kurzfristigen Bodenbildung mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 300 Punkten ausgehen (siehe Chart). Mut machen im aktuellen Kontext diverse Indikatoren. So liegt im Verlauf des RSI bereits eine untere Trendwendeformation vor. In der Vergangenheit wiesen solche Indikatorenmuster oftmals einen zeitlichen Vorlauf im Vergleich zur äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf auf. Darüber hinaus arbeitet der MACD an einem neuen Einstiegssignal. Sentimenttechnisch ist der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern – gemäß der aktuellen Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) – auf 50,3 % angesprungen. Das entspricht dem höchsten Stand des Jahres und sollte den Markt eher unterstützen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

