EQS-News: 26. Börsentag Hamburg: Wissen rund um die Geldanlage auf der Finanz- und Anlegermesse

Emittent / Herausgeber: Börse Hamburg / Schlagwort(e): Sonstiges

26. Börsentag Hamburg: Wissen rund um die Geldanlage auf der Finanz- und Anlegermesse



02.11.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG 26. Börsentag Hamburg: Wissen rund um die Geldanlage auf der Finanz- und Anlegermesse Börse verständlich erklärt - Von der Altersvorsorge bis zum Vermögensaufbau

Rund 60 Fachvorträge für Einsteiger und Profis

Rund 70 Aussteller auf Deutschlands größtem Börsentag in der Handelskammer Hamburg

Hamburg, 02. November 2023 - Am 11. November 2023 laden rund 70 Aussteller zum 26. Mal zum Börsentag Hamburg in die Handelskammer der Hansestadt ein. Besucher – egal ob Einsteiger oder Profis – erhalten dort Antworten rund um die persönliche Geldanlage, Altersvorsorge und Vermögensbildung mit Wertpapieren.



Welche Anlagemöglichkeiten gibt es und welche Chancen und Risiken bieten sie? Investmentfonds oder ETFs - Wo liegen die Unterschiede? Welche Märkte haben aktuell das größte Wachstumspotenzial? Wie lege ich erfolgreich nachhaltig an und erkenne Greenwashing? Wie gehen wir mit Inflation und Zinsentwicklung um? Was kann Krypto, was nicht? Lohnt es sich, auf Gold zu setzen? All diesen Fragen gehen Experten von Banken und Brokern, Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Fachmedien und Organisationen auf dem Börsentag nach und bieten Möglichkeiten zum direkten und persönlichen Austausch.

Zur Liste der Aussteller.



Rund 60 Fachvorträge, „Speakers Corner“ und Podiumsdiskussion

In den Fachvorträgen können sich interessierte Anleger kostenlos und gezielt zu Anlagethemen informieren und Fragen stellen.

Die „Speakers‘ Corner“ bietet in Anlehnung an das Londoner Vorbild Kurzvorträge zu unterschiedlichen Themen in wenigen Minuten. An den jeweiligen Messeständen besteht anschließend die Möglichkeit, Themen mit den Referenten zu vertiefen.

Den letzten Börsentag Hamburg besuchten mehr als rund 5.000 Interessierte. Der Informationstag wird von der Börse Hamburg zusammen mit den Studenten des Hanseatischen Börsenkreises der Universität zu Hamburg e. V. in Kooperation mit der Handelskammer Hamburg veranstaltet.



Unsere Vorträge:



10:00-10:45 Uhr, Speaker’s Corner

Jan Duisberg, Market Maker für Fonds und ETF’s bei der ICF Bank AG, beschreibt in seinem Vortrag „Wie entstehen Börsenkurse für Fonds und ETF's“ den Arbeitsalltag eines Market Makers und geht dabei z. B. auf die Unterschiede zwischen ETF, ETC und ETP oder die Entstehung von Börsenkursen ein. Wo liegen die Vorteile regulierter Handelsplätze und was ist ein klassischer Fonds?



11:00-11:45 Uhr, Merkurzimmer

Im klassischen Börsenseminar „Das 1 x 1 der Börse – Mit den richtigen Entscheidungen zum Erfolg“ für Einsteiger und Fortgeschrittene vermittelt Martin Braun von den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover grundlegende Informationen über die Börsenlandschaft in Deutschland, die handelbaren Wertpapiere und wie man z. B. Fonds günstig, das heißt ohne Ausgabeaufschlag über die Börse handeln kann. Ein kleiner Exkurs über nachhaltige Aktienindizes rundet den Vortrag ab.



13:00-13:45 Uhr, Börsenzimmer

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG skizziert in ihrem Vortrag „Investitionen zum Anfassen - Bringen Sie Ruhe und Stabilität in Ihr Depot!“ die aktuellen Rahmenbedingungen für den Anlagemarkt im Bereich der Alternativen Investments und des Private Markets und stellt Highlight-Produkte der Anbieter Dr.Peters Group,hep global, Immac und USTreuhand vor.



Der 26. Börsentag Hamburg im Überblick: Samstag, 11. November 2023

Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Messezeit: 09.30 Uhr - 17.00 Uhr, Vorträge: 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Der Eintritt ist frei - keine Anmeldung erforderlich

Informationen zu Vorträgen, Ausstellern und Themen: boersentag.de/ -- -- Über die Börse Hamburg

Die Börse Hamburg ist ein führender Börsenplatz für den Handel mit offenen, aktiv gemanagten Fonds in Deutschland. Anleger können börsentäglich zwischen 8 Uhr und 22 Uhr mehr als 3.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag zu aktuellen Preisen handeln. Die Orderaufgabe erfolgt - wie bei anderen Wertpapiergeschäften - über die Hausbank oder den Online-Broker. Es ist lediglich bei der Auswahl des Börsen- bzw. Handelsplatzes Hamburg anzugeben. Bei der Ausführung über die Börse Hamburg lassen sich Aufträge preislich und zeitlich limitieren, zum Beispiel auch über Stop-Loss- und Stop-Buy-Orders. Der Handel findet unter Aufsicht der Handelsüberwachungsstelle an der Börse Hamburg statt. Mehr Informationen unter www.boerse-hamburg.de/.



Die Börse Hamburg erteilt keine Anlageempfehlungen und veröffentlicht ausschließlich produktbezogene oder allgemeine Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete Indikation für künftige Renditen.



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49(0)511 / 123564 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: http://www.boersenag.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.