EQS-News: BingX Airdrop von beliebten Sport-NFTs und Gamefi-Token FEVR

SINGAPUR - Media OutReach - 2. November 2023 - BingX, eine führende Kryptowährungshandelsplattform, freut sich, einen umfangreichen Airdrop von FEVR-Token, dem nativen Token des Sport-Web-3-Projekts, bekannt zu geben. Dieser strategische Schritt erfolgt als Reaktion auf den beeindruckenden Preisanstieg des NFT-Plattform-Tokens Blur und des Gamefi-Plattform-Tokens Gala, die sich beide fast verdoppelt haben. Mit dem neuesten Start können Benutzer jetzt FEVR USDT handeln.

Größtmöglicher Airdrop im Oktober 2023: Sichern Sie sich Ihre FEVR-Token mit BingX Airdrop-Frist: 5. November 2023

Veranstaltung: BingX Airdrop von FEVR-Token

Bedeutung: Der größte NFT- und Gamefi-Plattform-Token-Airdrop im Oktober

In den aktuellen Bärenmarktbedingungen bietet BingX seinen Benutzern eine einzigartige Gelegenheit, Token von vielversprechenden Plattformen zu erwerben und sie auf den erwarteten Bullenmarkt vorzubereiten.

Exklusiv für neue Benutzer: Im gleichen Zeitraum können die ersten 500 neuen Benutzer, die mindestens 100 Token von USDT, USDC oder BUSD einzahlen, einen Preispool von 5,000 USDT teilen, mit einer Mindesthandelsanforderung von 100 USDT zum FEVR-Preis. Handeln, um zu verdienen: Vom 30. Oktober bis 5. November 2023 können Benutzer, die mindestens 300 USDT im FEVR-Spot-Handel handeln, einen Preispool von 5,000 USDT teilen, wobei die Belohnungen proportional zu ihrem Handelsvolumen sind. FEVR Airdrop: Ein Giveaway von 3,000,000 FEVR findet vom 27. Oktober bis 5. November 2023 statt. Die Teilnehmer müssen sich mit BingX und RealFevr in den sozialen Medien vernetzen, Telegram-Gruppen beitreten, das Event retweeten und ihre BingX-UID bereitstellen. Insgesamt werden 100 Gewinner den FEVR-Preispool teilen.

Alternativ können Händler in Aktion treten, indem sie lernen, wie man RealFevr (FEVR) von BingX kauft.

BingXs Engagement für Web3-Sportprojekte

BingX hat sein Engagement für die Unterstützung von Web3-Projekten im Zusammenhang mit Sportwettbewerben konsequent unter Beweis gestellt und sicherstellt, dass die Benutzer rechtzeitig Zugang zu Inhaltsanalysen von Tokenpreisen haben. Dies umfasst den weltweiten Start des SPURS-Tokens, bei dem sich der SPURS-Preis am Tag seiner Einführung verdoppelt hat, was von zahlreichen Fans und Investoren positiv aufgenommen wurde. Über BingX BingX ist eine führende Kryptowährungsbörse, die Spot-, Derivat-, Grid- und Copy-Trading-Dienstleistungen für Benutzer in über 100 Ländern und Regionen weltweit anbietet. Mit einer Benutzerbasis von über 5 Millionen ermöglicht BingX Verbindungen zwischen Benutzern, Expertenhändlern und der Plattform selbst auf sichere und innovative Weise. Medienkontakt(e)

Website: https://bingx.com/de-de/prices E-Mail: media@bingx.com

