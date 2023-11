EQS-News: Projektentwickler P&P Group verstärkt sich für die weitere Expansion mit vier Immobilienexperten in den Bereichen Finanzierung, Transaktion, Recht und Vertrieb

Emittent / Herausgeber: P&P Group / Schlagwort(e): Immobilien/Personalie

Projektentwickler P&P Group verstärkt sich für die weitere Expansion mit vier Immobilienexperten in den Bereichen Finanzierung, Transaktion, Recht und Vertrieb



Nürnberg, 02. November 2023 – Der Projektentwickler P&P Group verstärkt sich personell mit vier Experten aus den Bereichen Finanzierung, Transaktion, Recht und Vertrieb. „Gerade in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit für die Immobilienbranche ist es wichtig, weiterhin zukunftsgewandt zu agieren. Dazu gehört vor allem, das eigene Unternehmen personell so aufzustellen, dass wir künftige Herausforderungen gut meistern und uns im Wettbewerb erfolgreich positionieren können“, erläutert Eva-Maria Zurek, CEO der P&P Group: „Deshalb verstärken wir gerade unser Team in den verschiedensten Bereichen mit ausgewiesenen Fachleuten. Aufgrund des gesunden Wirtschaftens der Vergangenheit, der sehr starken Eigenkapitalbasis und angesammelter Rücklagen ist unsere wirtschaftliche Situation so, dass wir jetzt neben dem Start zusätzlicher Projekte auch bei der personellen Aufstellung die Weichen für ein kontinuierliches weiteres Wachstum stellen können.“ Im Bereich Finanzierung verstärkt Robert Blumensaat das Team von P&P. Der 47-jährige Finanzierungsexperte agiert künftig als Director Finance & Treasury und hatte diesen Bereich zuletzt bei einem Projektentwickler in Süddeutschland verantwortet. Aufbauen kann Blumensaat in der aktuellen Situation vor allem auf die 25 Jahre Berufserfahrung im Bankenbereich. Davon war Blumensaat mehr als zehn Jahre in der gewerblichen Immobilienfinanzierung tätig, etwa für die Uni Credit Österreich, die Berlin Hyp und PBB. „Für mich macht unter anderem die hohe Diversifikation die P&P Group als Arbeitgeber so attraktiv. Dazu gehört nicht nur der neue Markt London, der gerade für Projektentwicklungen erschlossen wird. Spannend sind auch die Investitionen über Rivus Capital in Start-ups, die sich mit Immobilien, Infrastruktur oder ESG-Themen beschäftigen. Das stärkt nicht nur die wirtschaftliche Basis, sondern sorgt auch bei meiner Arbeit im Finanzierungs-Bereich für besondere Facetten. Das gleiche gilt für Private Equity-Investments und Ankäufe kompletter Unternehmen.“

Ab November arbeitet Maximilian zu Stolberg-Stolberg als Senior Transaction Manager für P&P. Umfassend lernte der 35jährige die unterschiedlichsten Facetten im Immobilientransaktions-Bereich bei seinen bisherigen Stationen kennen – unter anderem für Riva Asset Management, die Immobilien-Agentur Kriton Immobilien oder die MEAG. Bei letzterer arbeitete zu Stolberg-Solberg für das Investment Management der Münchener Rück. Internationale Erfahrung hat zu Stolberg-Stolberg auch über sein Betriebswirtschafts-Studium in Berkley, London, Dublin und Madrid gesammelt „Ich weiß aus meinen bisherigen Kontakten mit der P&P Group, nicht nur wie erfolgreich Projekte hier entwickelt werden, sondern auch wie strategisch und schnell Entscheidungen getroffen werden“, so der Development-Spezialist für Süddeutschland: „Das macht in der aktuellen Marktphase die P&P Group für mich zu einem der besten Arbeitgeber im Projektentwickler-Segment.“

Mit der seltenen Kombination eines Bauingenieur-Studiums und einer abgeschlossenen juristischen Ausbildung als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bringt Hanns-Christian Künecke ideale Voraussetzungen mit, um ab Anfang November als Syndikusanwalt für P&P tätig zu sein. Der 38-jährige hat diese doppelte fachliche Grundlage bisher bei den Immobilienrechts-Kanzleien Glock Liphart Probst & Partner sowie Bissel + Partner genutzt. „Jetzt bin ich erstmals auf der Unternehmensseite tätig. Für mich ist das nach dieser Vor-Erfahrung der richtige Schritt, um mich noch tiefer in den Projektentwickler-Bereich einzuarbeiten“, so Künecke: „Bei einem wirtschaftlich so gut aufgestellten Unternehmen mit einer solch langen Projektliste wird das sicherlich besonders spannend und abwechslungsreich.“

Ab dem 1. Dezember übernimmt der 39-jährige Marco Altomari die Vertriebsleitung bei P&P. Zuletzt war er bei der PROJECT Immobilien Gruppe und der d.i.i. Deutschen Investment Immobilien als Geschäftsführer tätig, mit bundesweiter Gesamtverantwortung im Wohnimmobilien-Bereich „Daher passt meine Erfahrung ideal zum Immobilien-Portfolio der P&P“, so Altomari: „Das sind beste Voraussetzungen für eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Zumal Marco Altomari bei der P&P Group zu den Ursprüngen seiner erfolgreichen beruflichen Karriere im Immobilienbereich zurückkehrt. Von 2009 an hatte er bereits mehr als zwei Jahre für die P&P als stellvertretender Leiter Bankenvertrieb gearbeitet. „So schließt sich jetzt ein Kreis. Manche Kollegen kenne ich noch von damals. Das wird meinen Re-Start bei der P&P sehr einfach machen.“ Für Eva-Maria Zurek ist die personelle Offensive damit nicht beendet. „Wir brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter, nicht nur wegen der insgesamt zehn neuen Bauprojekte mit mehr als 1.500 Wohnungen, die wir bis Ende 2024 in den Metropolregionen Nürnberg und München starten.“ Als CEO verweist Zurek zusätzlich auf die 100 Millionen Euro aus Eigenkapital, welche die P&P dort für weitere Ankäufe von Grundstücken und Bestandsgebäuden mit Revitalisierungs-Potential zur Verfügung stellt. „Diese historische Chance wahrzunehmen, wird uns nur gelingen, wenn weitere hervorragende Fachleute unser Team verstärken. Ein gezielte HR-Strategie hat deshalb aktuell mehr Bedeutung denn je.“

Über die P&P Group:

Die P&P Group entwickelt, revitalisiert und vermarktet seit knapp 30 Jahren Wohnbauprojekte und Gewerbeimmobilien. Bei einem gesamten Transaktionsvolumen von mehr als 3,2 Milliarden Euro und mit aktuell rund 100 Mitarbeitern deckt P&P als Initiator, Investor und Asset-Manager alle Bereiche der Wertschöpfungskette ab. Zu den Kernkompetenzen zählen die Neubauentwicklung und die Revitalisierung und Modernisierung erhaltenswerter Altbauten.

