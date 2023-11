EQS-News: Traum-Ferienwohnungen stellt Website in vier weiteren Sprachen vor

EQS-News: Traum-Ferienwohnungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Traum-Ferienwohnungen stellt Website in vier weiteren Sprachen vor



02.11.2023 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bremen, Deutschland, 02. November 2023: Traum-Ferienwohnungen, eine der führenden Online-Plattformen für Ferienunterkünfte in Deutschland und Europa, hat ihre Website in vier weiteren Sprachen veröffentlicht. Zuvor in Deutsch und Englisch verfügbar, ist die Website jetzt auch auf Niederländisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zugänglich. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Verbindung des Unternehmens sowohl zu Kunden als auch zu Hausbesitzern zu stärken, indem Inhalte in deren bevorzugten Sprachen bereitgestellt werden. Während die Kundenwebsite jetzt in diesen vier zusätzlichen Sprachen live ist, entwickelt Traum-Ferienwohnungen auch den Anmeldeprozess für Hausbesitzer in diesen Sprachen aktiv weiter.

Traum-Ferienwohnungen, das jährlich über 45 Millionen Urlauber über seine Plattform erreicht, hat in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Anstieg der Anfragen aus den Niederlanden, Frankreich, Italien und spanischsprachigen Regionen verzeichnet. Laut den von OYO Vacation Homes, der Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen, geteilten Daten, stammen etwa 25% der Gesamtnachfrage aus Ländern wie den Niederlanden, Frankreich, Italien und Spanien. Gemäß einer internen Bewertung des Unternehmens können die Hausbesitzer in Deutschland einen Anstieg der Anfragen um das 1,2- bis 1,3-fache nach dem Start der mehrsprachigen Website erwarten, während Hausbesitzer in anderen internationalen Märkten einen noch größeren Anstieg von 1,5- bis 6-fach erwarten können.

Darüber hinaus hat der europäische Reise- und Tourismussektor in diesem Jahr signifikantes Wachstum verzeichnet. Laut einem aktuellen Bericht der European Travel Commission hat die Erholung des Tourismus in Europa im Jahr 2023 weiter an Fahrt gewonnen und fast 95% des Vorkrisenniveaus erreicht. Der Bericht zeigt auch, dass 69% der Europäer Reisepläne für 2023 gemacht haben, trotz Inflationsbedenken, wobei 58% innerhalb Europas reisen möchten. Laut Google Trends verzeichnet der internationale Reiseverkehr jährliche Zuwächse von 13% in den Niederlanden, 9% in Italien und 7% in Frankreich und Spanien. Die Integration von vier weiteren Sprachen auf der Traum-Ferienwohnungen-Plattform wird es Reisenden erleichtern, Buchungen zu tätigen und zu verwalten.

Traum-Ferienwohnungen arbeitet mit einem jährlichen Abonnementmodell, das eine direkte Kommunikation zwischen Hausbesitzern und Gästen ermöglicht und den Hausbesitzern die Freiheit gibt, die Gäste auszuwählen, die ihre Unterkünfte mieten möchten. Das Abonnementmodell ermöglicht mehr Transparenz und Flexibilität, so dass Hausbesitzer informierte Entscheidungen treffen und ihre Einnahmen optimieren können.

Das Modell sorgt auch für eine persönlichere Erfahrung für die Gäste, bei der sie ihre speziellen Anforderungen kommunizieren, Fragen stellen und direkt von den Hausbesitzern Einblicke erhalten können. Diese direkte Interaktion schafft Vertrauen und gewährleistet einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt für die Gäste.

Die Möglichkeit, direkt in ihrer bevorzugten Sprache zu kommunizieren, wird eine zusätzliche Ebene der persönlichen Verbindung zwischen Hausbesitzern und Gästen hinzufügen und ihre Beziehung weiter stärken.

Gautam Swaroop, CEO von OYO Vacation Homes (Muttergesellschaft von Traum-Ferienwohnungen), kommentierte die Entwicklung: "Wir freuen uns, die Erweiterung unserer Website um die Sprachen Niederländisch, Französisch, Italienisch und Spanisch anzukündigen, zusätzlich zu Deutsch und Englisch. Mit der Reise- und Tourismusbranche in Europa auf dem Weg zur vollen Erholung betrachten wir dies als wichtigen Schritt, um die vielfältigen Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen und die direkte und transparente Kommunikation zwischen Hausbesitzern und Gästen zu fördern."

Traum-Ferienwohnungen hat kontinuierlich seine Präsenz erweitert und seinen Hausbesitzern immer höhere Renditen geboten. Kürzlich teilte das Unternehmen mit, dass seine Hausbesitzer eine durchschnittliche Rendite von 17-fach auf die im Geschäftsjahr 2023 gezahlten Gebühren erzielt haben.

Über Traum-Ferienwohnungen:

Gegründet im Jahr 2001, ist Traum-Ferienwohnungen eine Online-Plattform für Ferienunterkünfte mit 100.000 Ferienhäusern in ihrem Portfolio. Das Abonnementmodell von Traum-Ferienwohnungen ermöglicht mehr Transparenz und ermöglicht es Hausbesitzern, direkt mit Gästen in Kontakt zu treten und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung zu treffen. Neben herkömmlichen Apartments oder Häusern bietet das Portfolio auch einzigartige Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, Windmühlen und Schlösser, aus denen die Gäste wählen können.

Seit Mai 2019 ist Traum-Ferienwohnungen Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Ferienwohnungsunternehmen in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen gehören auch TUI-Ferienhaus, der niederländische Full-Service-Anbieter für Ferienhäuser, Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter zu OVH.

Weitere Informationen finden Sie unter www.traum-ferienwohnungen.de.