EQS-News: Wyden integriert Copper ClearLoop und ermöglicht optimierten Marktzugang dank ausserbörslicher Abwicklung

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Wyden integriert Copper ClearLoop und ermöglicht optimierten Marktzugang dank ausserbörslicher Abwicklung



02.11.2023 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wyden integriert Copper ClearLoop und ermöglicht optimierten Marktzugang dank ausserbörslicher Abwicklung Wyden und Copper gehen eine strategische Partnerschaft ein, um institutionellen Kunden eine vollständig integrierte Lösung für die Verwahrung sowie den ausserbörslichen Handel und die Abwicklung von digitalen Vermögenswerten über ClearLoop anzubieten. Zürich/London, 2. November 2023 – Wyden, der führende Anbieter von institutioneller Handelstechnologie für digitale Vermögenswerte, und Copper, ein Pionier im Bereich institutioneller Lösungen für digitale Vermögenswerte, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Integration der sicheren Verwahrlösung und des ClearLoop-Handelsnetzwerks von Copper in die Wyden-Handelsplattform. Kunden von Wyden erhalten dadurch nahtlosen Zugang zu sicherer Verwahrung und einem verbesserten Collateral-Management. Besserer Zugang zu digitalen Vermögenswerten und Risikoreduktion Die nahtlose Integration von Copper ClearLoop ermöglicht es Wyden, den Handel über führende Börsen wie OKX, Bybit und Deribit anzubieten, ohne dass die hinterlegten Gelder die sichere MPC-Wallet (Multi-Party-Computation) von Copper verlassen. Die Integration verbessert damit die betriebliche Effizienz, reduziert das Gegenparteienrisiko und erhöht die Kapitaleffizienz für die institutionellen Kunden von Wyden deutlich. Die Interoperabilität mit der ausserbörslichen Collateral-Management- und Abwicklungslösung von Copper ermöglicht Buy- und Sell-Side-Institutionen eine einfache und kostengünstige Skalierung ihrer Digital-Asset-Strategie bei gleichzeitiger Risikominimierung. Darüber hinaus eröffnet die neue Treuhandstruktur von ClearLoop eine weitere Ebene der Risikominderung für die Nutzer. Der rechtliche Rahmen ist so gestaltet, dass alle digitalen Vermögenswerte der Teilnehmer im Falle der Insolvenz einer ihrer Gegenparteien oder eines Verwahrers geschützt sind. Neuer Massstab in operativer Effizienz und Risikomanagement "Unsere Integration mit Copper bietet ein noch nie dagewesenes Mass an Risikomanagement und operativer Effizienz im institutionellen Kryptohandel. Die Partnerschaft zwischen Wyden und Copper stellt eine umfassende Lösung für den sicheren Handel und die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten dar. Sie ist ein wichtiger Baustein für Banken und institutionelle Investoren, der die Akzeptanz von Kryptoassets als eigenständige Assetklasse vorantreiben wird", sagt Andy Flury, CEO von Wyden. Dmitry Tokarev, CEO von Copper, fügt hinzu: "Wir freuen uns, diese Partnerschaft mit Wyden einzugehen. Sie ermöglicht es den Kunden, sicher und reibungslos über die Handelsplattform von Wyden auf ein wachsendes Netzwerk von an ClearLoop angeschlossenen Börsen zuzugreifen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser gemeinsames Engagement, die Sicherheit, Transparenz und Zugänglichkeit der Finanzmarktinfrastruktur für digitale Vermögenswerte zu verbessern." Im Zuge der Integration veranstalten Wyden und Copper am 13. November 2023 eine Paneldiskussion zum Thema "Operative Effizienz und Risikominderung". Bei Interesse an einer Teilnahme, kontaktieren Sie uns via events@copper.co. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.

Weitere Information zu Copper finden sie unter: www.cooper.co.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.