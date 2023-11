GNW-Adhoc: Exterro übernimmt Divebell, den Marktführer für Datenermittlungslösungen

^PORTLAND, Oregon, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führender Anbieter von Software für Legal Governance, Risk und Compliance (GRC), hat heute die Übernahme von Divebell bekanntgegeben, einer erstklassigen SaaS-Lösung zur Datenerkennung. Durch die Kombination der hochentwickelten Datenermittlungsfunktionen von Divebell mit der umfassenden rechtlichen GRC- Plattform von Exterro, einschließlich der umfangreichen Information-Governance- Workflows, festigt Exterro seine Position als einziges Unternehmen, das dabei helfen kann, die rechtlichen, regulatorischen und Compliance- Datenherausforderungen zu lösen, vor denen Unternehmen, Regierungsorganisationen und globale Unternehmen stehen. Mit der Übernahme ist Exterro in der Lage, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Unternehmen ihre strukturierten und unstrukturierten Daten für E-Discovery, Enterprise Digital Foresics, Datenschutz-Compliance, Datensicherheit und Reaktion auf Datenschutzverletzungen sowie KI-bezogene Herausforderungen wie KI- bezogene Gesetzgebung und Governance identifizieren, verstehen und nutzen. ?In einer Zeit, in der die datenbezogenen Vorschriften immer strenger werden und die Unternehmensfunktionen unter rechtlicher Aufsicht zusammenwachsen, ist eine agile, präzise und umfassende Plattform zur automatischen Identifizierung und Kontextualisierung aller verfügbaren Unternehmensdaten wichtiger denn je", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. ?Dies ist besonders wichtig, da Unternehmen angesichts der raschen Einführung von KI-Technologien rechtliche Governance-, Risiko- und Compliance-Verpflichtungen erfüllen müssen. Die effiziente und wirksame Überwachung von Schulungsdatensätzen ist unerlässlich, um eine ordnungsgemäße Datenverwaltung zu gewährleisten und Probleme mit dem Datenschutz und dem geistigen Eigentum zu vermeiden. Diese Übernahme gibt Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um zu verstehen, woher ihre Daten stammen, und gewährleistet zuverlässige und unverfälschte Ergebnisse." Die Übernahme baut auf der historischen Partnerschaft zwischen Exterro und Divebell auf, um die Integration der automatisierten Datenermittlungstechnologie in die breitere Exterro-Plattform zu verbessern und viele wichtige Herausforderungen für E-Discovery-, Datenschutz- und Sicherheitsverletzungsexperten zu bewältigen. Beispiele für Anwendungsfälle, in denen Exterro-Kunden von dieser Übernahme profitieren werden, sind: * E-Discovery * Grenzüberschreitende Entdeckung: Einfache Identifizierung von Daten in verschiedenen Rechtsordnungen und Feststellung, wo die Daten grenzüberschreitend übertragen werden. * Suche nach strukturierten Daten: Durchführung von Schnellrecherchen in strukturierten Datenbanken zum Auffinden relevanter Informationen in Rechtssachen. * Datenkarte für E-Discovery: Rationalisierung der Entwicklung einer Datenkarte, die die Systeme und Anwendungen in der Unternehmensumgebung und die darin enthaltenen Daten zeigt. * Indikatoren für rechtliche Sperrung: Ermöglicht die automatische Erkennung von rechtlich gesperrten Daten und liefert den Informationssicherheits- und Data-Governance-Teams wichtige und rechtzeitige Erkenntnisse. * Datenschutz * Einhaltung der Datenschutzbestimmungen: Ermöglicht es Unternehmen, die Einhaltung komplexer globaler Datenschutzgesetze zu automatisieren. * Datenaufbewahrung/Compliance bei der Aufbewahrung von Aufzeichnungen: Klassifizierung von Datensätzen und Operationalisierung von Aufbewahrungsrichtlinien für alle Systeme. * Cybersicherheit und Reaktion auf Sicherheitsverletzungen * Verwaltung der Datensicherheitsmaßnahmen (Data Security Posture Management, DSPM): Aufrechterhaltung eines grundlegenden, kontinuierlichen und genauen Bildes davon, wo Ihre sensiblen Daten gespeichert sind und wer Zugriff darauf hat, und Sorge dafür, dass Abweichungen von dieser Grundregel schnell behoben werden. * Reaktion auf Verstöße: Schnelle Einblicke in kompromittierte Datensätze, z. B. in die Sensibilität der Daten und die betroffenen Personen. ?In einer Welt, in der Datenschutzverletzungen und -probleme zunehmen, war die Partnerschaft mit Divebell eine unserer strategischsten und vorteilhaftesten Entscheidungen, da sie uns geholfen hat, auf dem neuesten Stand zu bleiben und die sich entwickelnden Datenschutzgesetze einzuhalten", so Shekar Raman, CEO von Birdzi. Die Data Discovery Engine von Divebell wurde von Grund auf entwickelt, um fortschrittliche statistische und maschinelle Lerntechniken anzuwenden, die große Datenmengen auf schnelle, effiziente und erweiterbare Weise analysieren und Unternehmen dabei helfen, KI verantwortungsvoll einzusetzen. Exterro wird ab sofort seine eigenen KI-Fähigkeiten in die Datenermittlungslösung von Divebell einbinden, so dass die Kunden ihre Compliance- und rechtlichen Verpflichtungen schneller, kostengünstiger und besser erfüllen können. Die Kunden werden auch von einer einzigartigen, einheitlichen Support-Infrastruktur profitieren, in der alle Datenermittlungen und umfassendere rechtliche GRC-Probleme über den gut etablierten Kundendienstprozess von Exterro geleitet werden. ?Die Kombination der Divebell-Technologie mit dem Weltklasse-Entwicklungsteam von Exterro und seinen marktführenden KI-Fähigkeiten wird zu schnelleren, leistungsfähigeren und kostengünstigeren Lösungen für die Einhaltung von Vorschriften und Compliance-Verpflichtungen führen", so Vikram Shrowty, CEO und Mitbegründer von Divebell. ?Die Integration von Divebell in die etablierte Datenplattform von Exterro wird den Kunden einen kontinuierlichen automatischen Einblick in ihre Daten ermöglichen und sie in die Lage versetzen, Risiken in ihrem gesamten Datenökosystem automatisch zu erkennen, zu messen und zu beheben. In Anbetracht unserer kurzen Time-to-Value wird diese Transaktion einen Wandel in einem Markt bewirken, in dem die Lösungen der Mitbewerber entweder einen großen Aufwand für die Operationalisierung bedeuten oder nicht automatisiert sind - oder beides. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Weitere Informationen über Exterro Data Discovery finden Sie unter https://www.exterro.com/privacy-software/data-discovery. Über Exterro, Inc. Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Die Legal GRC-Software des Unternehmens ist die einzige umfassende Plattform, die Automatisierung und Workflow-Optimierung nutzt und eine der ersten ist, die verantwortungsvolle KI einsetzt, um Fachleuten Einblick in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, rechtlichen Abläufen, digitalen Ermittlungen, Cybersecurity Response, Compliance und Information Governance zu geben. Tausende von Teams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com (http://www.exterro.com/). Über Divebell Die leistungsstarke Data Discovery-Plattform von Divebell bietet eine solide Grundlage für die Operationalisierung Ihrer Data Governance-, Datenschutzmanagement- und Datenschutzprogramme im großen Maßstab. Die schlanke und moderne Architektur von Divebell ermöglicht es Kunden, schnell Petabytes von Daten zu scannen, um den Fußabdruck sensibler Daten zu verstehen, Risiken zu identifizieren und dann kollaborative Workflows zu erleichtern, um eine angemessene Risikoposition zu gewährleisten. Die Plattform von Divebell ermöglicht es unseren Kunden, ihre wichtigen Datenbestände sicher zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.divebell.com (https://www.divebell.com/).