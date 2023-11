Gold - Bemerkenswerte Monatskerze

Der Oktober war für den Goldpreis ein ganz besonderer Börsenmonat. Zunächst kam es zu einem Stresstest der Haltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.840 USD) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 1.800 USD. Letztlich dienten diese Unterstützungen dann aber als Sprungbrett für eine dynamische Aufwärtsbewegung. Letztere lässt eine markante weiße Monatskerze entstehen, welche zudem die Körper der vier vorangegangenen Börsenmonate umschließt. Es ergibt sich also ein vierfaches „bullish engulfing“. Doch es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, denn das Edelmetall hat den höchsten Monatsschlusskurs der Historie nur um Haaresbreite verpasst! Aufgrund der beschriebenen Bewegungsdynamik dürfte der Goldpreis die Rekordstände bei 2.070/2.072 USD ins Visier nehmen, zumal der Faktor „Saisonalität“ für zusätzlichen Rückenwind sorgt. So kommt es im November/Dezember des US-Vorwahljahres oftmals zu einer starken Kursentwicklung. Salopp formuliert: die etwas andere Jahresendrally! Ein letztes Argument: „triple bottoms never hold“, lautet eine alte Tradingweisheit. Die spiegelbildliche Situation liegt derzeit beim Goldpreis vor. Entsprechend würde „triple tops always break“ für ein ganz großes Investmentkaufsignal sorgen.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

