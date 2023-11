Innenministerin verbietet Tätigkeit von Hamas und Samidoun

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ein Betätigungsverbot für die radikal-islamische Hamas-Organisation und die palästinensische Organisation Samidoun in Deutschland verhängt.

Samidoun werde zudem aufgelöst, kündigte Faeser am Donnerstag in Berlin an. "Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz. Wir werden ihn in aller Form und allen Mitteln des Rechtsstaates bekämpfen", fügte sie hinzu.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)