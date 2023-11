Insider - BoJ-Chef Ueda wird weitere Schritte Richtung Kurswende gehen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Japans Notenbankchef Kazuo Ueda wird Insidern zufolge weitere Schritte zur allmählichen Abkehr vom jahrelangen ultralockeren Kurs einleiten.

Ueda strebe den Ausstieg aus der Null- und Minuszins-Politik irgendwann im kommenden Jahr an, sagten sechs mit den Überlegungen in der Notenbank vertraute Personen, darunter auch Regierungsbeamte, der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei ein kniffliger Plan, der eine geschickte Ausführung erfordere. Ueda, der seit April die Bank von Japan (BoJ) leitet, werde sich wie bisher in kleinen Schritten auf einen Ausstieg zubewegen. In der Kommunikation werde er aber die lockere Linie seines Vorgängers im Amt, Haruhiko Kuroda, beibehalten.

"Die Hauptbotschaft der BoJ ist aktuell, die ultralockere Geldpolitik fortzusetzen, auch wenn dies im Widerspruch zu dem zu stehen scheint, was sie tatsächlich macht", sagte einer der Insider. Einer weiteren mit den Notenbank-Überlegungen vertrauten Person zufolge will die BoJ mit der Normalisierung wahrscheinlich mindestens bis zum Frühjahr nächsten Jahres warten. Wenn dem so sei, mache es Sinn, erst einmal einen geldpolitischen Ausblick beizubehalten, der einer lockeren Ausrichtung entspreche, ergänzte die Person. Ueda hielt bislang größtenteils am Ausblick seines Vorgängers im Amt fest, die lockeren Geldpolitik fortzuführen, bis das Inflationsziel von zwei Prozent in Sichtweite rücke.

Mit einem allmählichen Abbau der stimulierenden Maßnahmen hatte der BoJ-Chef bereits kurz nach seinem Amtsantritt im April begonnen, als er die Zusage der Notenbank strich, die Zinssätze auf niedrigem Niveau zu halten. Am Dienstag auf ihrer Zinssitzung nahm die BoJ eine weitere Feinadjustierung vor. Sie beschloss zwar, im Rahmen ihrer Politik der Zinskurvenkontrolle (YCC) die Zielmarken von minus 0,1 Prozent für die kurzfristigen Zinsen und von null Prozent für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen beizubehalten. Aber die Obergrenze von 1,00 Prozent für die Rendite der 10-jährigen-Staatsanleihen soll künftig nur noch als Referenzpunkt dienen und nicht mehr als eine starre Obergrenze gelten. Der Rendite wird so mehr Aufwärtsspielraum eingeräumt.

HEIKLES UNTERFANGEN

Der Ausstiegspfad ist für die BoJ schwierig, da schon kleine Andeutungen ein Hochschnellen der Anleiherenditen auslösen und ihre Pläne für eine sanfte Kurswende durchkreuzen könnten. "Vor einem Ausstieg sind noch viele Hürden zu überwinden, was bedeutet, dass man die Märkte nicht zu nervös machen sollte hinsichtlich der Möglichkeit einer baldigen Zinsanhebung", sagte ein weiterer Insider. Das wahrscheinlichste Szenario ist aus Sicht der mit den Überlegungen vertrauten Personen daher, dass die BoJ zwar ihre Politik der Zinskurvenkontrolle und die negativen Zinsen stoppe, dabei aber eine lose Zusage beibehalte, im Anleihemarkt zu intervenieren, sollten die Bondrenditen abrupt nach oben schnellen.

Die Exitstrategie dürfte zudem etwas Glück erfordern angesichts der weltweiten Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem eskalierten Nahostkonflikt, den Sorgen, ob in den USA eine weiche Landung der Wirtschaft gelingt, und den Fragezeichen hinter der Konjunkturentwicklung in China. Der nächste Fokus der BoJ wird den Insidern zufolge nun die Beendigung der Negativzinspolitik sein und die Erhöhung der kurzfristigen Zinssätze von derzeit minus 0,1 Prozent auf null Prozent. Für viele Währungshüter liegt den Insidern zufolge der wahrscheinlichste Zeitpunkt dafür im Frühjahr nächsten Jahres.

