Israel greift erneut Flüchtlingslager Dschabalia an

(Neu: Weitere Angaben zu Angriff auf Dschabalia)

- von Nidal al-Mughrabi und Dan Williams

Gaza/Jerusalem (Reuters) - Israel hat am Mittwoch ein zweites Mal das dicht besetzte Flüchtlingslager Dschabalia im Gazastreifen angegriffen und dabei nach eigenen Angaben einen Hamas-Kommandeur getötet.

Über die Zahl ziviler Opfer ab es zunächst keine Angaben. Palästinenser durchsuchten Trümmer, um Verschütteten zu helfen. "Es ist ein Massaker", sagte ein Zeuge des Angriffs. Am Dienstag waren bei einen Luftangriff nach palästinensischen Angaben rund 50 Menschen in Dschabalia gestorben. Unterdessen konnten erste Ausländer den Gazastreifen verlassen.

Das israelische Militär teilte mit, Kampfjets hätten "basierend auf präzisen Geheimdienstinformationen" einen Kommandokomplex der Hamas in Dschabalia angegriffen. Dabei sei der Chef der Panzerabwehrraketeneinheit, Muhammad Asar, getötet worden. "Die Hamas baut ihre Terror-Infrastruktur absichtlich unter, um und in zivilen Gebäuden auf und gefährdet damit absichtlich die Zivilbevölkerung", erklärte das Militär. Auch der Angriff vom Dienstag hat demnach einem hochrangigen Hamas-Führer gegolten.

Menschenrechtsvertreter der Vereinten Nationen sagten, der Einsatz könnte ein Kriegsverbrechen sein. "Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und des Ausmaßes der Zerstörung nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalia haben wir ernsthafte Zweifel, dass es sich um verhältnismäßige Angriffe handelt", schrieb der UN-Hochkommissar für Menschenrechte auf X (ehemals Twitter).

Über drei Wochen nach dem Beginn des Gaza-Krieges verließen erste Ausländer und Verwundete das abgeriegelte Gebiet. Die USA und Großbritannien bestätigten, mehrere ihrer Staatsbürger seien in Ägypten angekommen. Mindestens 320 Personen mit ausländischen Pässen hätten den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten überquert, verlautete aus ägyptischen und palästinensischen Kreisen. Zudem seien Dutzende Verletzte herausgebracht worden. Ein mit den ägyptischen Plänen vertrauter Diplomat sagte, in den kommenden zwei Wochen sollten etwa 7500 Personen mit ausländischen Pässen evakuiert werden.

Ob Deutsche unter den ersten Ausgereisten waren, blieb unklar. Ein mit dem Vortrag vertrauter Insider erklärte, die Bürger muslimischer Staaten würden bevorzugt. Danach gehe es alphabetisch weiter. Der Deal zur Evakuierung kam durch Vermittlung Katars zustande und wurde zwischen Ägypten, Israel und der radikal-islamischen Hamas vereinbart, wie die Nachrichtenagentur Reuters von Insidern erfuhr. Die Regierung in Kairo hat eine weitergehende Öffnung des Grenzübergangs abgelehnt. Sie überwacht zusammen mit Israel die Abriegelung des Gazastreifens seit der Machtübernahme der Hamas 2007.

AUSWÄRTIGES AMT: KEINE KONKRETEN HINWEISE AUF DEUTSCHE

Das Auswärtige Amt hat einem Sprecher zufolge deutsche Staatsangehörige im Gazastreifen über eine mögliche Ausreisemöglichkeit über Rafah informiert. Man hoffe, dass diese einige Tage bestehen werde, weil sich mehrere tausend Ausländer im Gazastreifen befänden. Das Außenministerium habe ein konsularisches Team an die ägyptische Seite des Grenzübergangs geschickt.

Ägypten hat ein Feldlazarett in Scheich Suweid eingerichtet, etwa 15 Kilometer von Rafah entfernt. Zudem sollen die schwersten Fälle an Krankenhäuser in der Region Sinai und bis nach Ismailia gebracht werden. Einem Augenzeugen zufolge waren bis zum Nachmittag vier Verletzte aus dem Gazastreifen auf ägyptische Krankenhäuser verteilt worden. Der Leiter des Nasser-Hospitals im Gazastreifen, Nahed Abu Taeema, sagte Reuters, unter der ersten Gruppe von 81 Verletzten seien 19 im kritischen Zustand. "Sie benötigen anspruchsvollere Operationen, die hier nicht vorgenommen werden können, weil die Kapazitäten fehlen", sagte er. Dies gelte insbesondere für Frauen und Kinder.

KÄMPFE GEHEN UNVERMINDERT WEITER

Im Gazastreifen selbst gingen die Kämpfe mit unverminderter Härte weiter. Aufnahmen aus dem Bezirk Falludscha von Dschabalia zeigten eine Rauchwolke und Menschen, die aus den Trümmern Verletzte heraustrugen.

Das Vorgehen der israelischen Armee ist Vergeltung für den Überraschungsangriff der Hamas auf israelische Zivilisten am 07. Oktober, bei denen nach israelischen Angaben mehr als 1400 Menschen getötet wurden. Wegen der israelischen Angriffe hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch verschärft. Laut den von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörden sind mindestens 8525 Menschen getötet worden. UN-Vertretern zufolge sind mehr als 1,4 Millionen der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht. Lebensmittel, Medikamente und sauberes Wasser sind demnach kaum noch vorhanden.

