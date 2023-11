Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Flüchtlingspolitik

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung' zu Flüchtlingspolitik:

"Wie auch immer man zur Flüchtlingspolitik stehen mag, eines ist sicher: Das Thema ist in der öffentlichen Debatte so dominant wie lange nicht mehr. Dies hat mit dem nicht nachlassenden Zuzug von Asylbewerbern bei gleichzeitiger Erschöpfung der Kapazitäten in Deutschland zu tun. Es hat aber mehr noch mit dem Erstarken der AfD und der absehbaren Gründung einer ähnlich populistischen Sahra-Wagenknecht-Partei zu tun. Beides macht allen anderen Parteien Angst. Der Wiedereinzug der FDP in den Bundestag zum Beispiel ist abermals nicht mehr sicher. Auch die CSU könnte aus dem Parlament fallen, wenn die Freien Wähler bundesweit kandidieren. Wir stehen mutmaßlich vor einer Revolution des Parteiensystems."/zz/DP/he