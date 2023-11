Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Israel

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" zu Israel:

"Israel mag in Gaza auf dem Vormarsch sein, aber es gerät es im Propagandakrieg gegen die Hamas zunehmend in die Defensive. Auch den Raketeneinschlag in ein Flüchtlingsviertel mit vielen Toten werden die Schlächter vom 7. Oktober für sich zu nutzen wissen. Da kann die Regierung in Jerusalem noch so sehr beteuern, dass es sich bei den Umgekommenen zumeist um Kämpfer in ihren Tunneln handle: Nicht nur in der arabischen Welt, auch in den Weltbildern von "Fridays for Future" und anderen nützlichen Idioten, die in den Kopfabschneidern der Hamas die Befreier vom westlichen Kolonialismus sehen, sind die Rollen zwischen Opfern und Tätern klar verteilt. Der Tod der eigenen Zivilisten gehört zum Geschäftsmodell der Terroristen. Mit Waffen allein wird Israel sie nicht besiegen können. Es braucht einen Plan für ein arabisches Mandat, um die Hölle in Gaza zu beenden."/zz/DP/men