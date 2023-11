Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Migrationspolitik der Ampel

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Migrationspolitik der Ampel:

"Es geht dabei maßgeblich um Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Darum, dass Bund und Länder Einfluss darauf haben müssen, wer nach Deutschland kommen, wer hier bleiben und wer nicht bleiben kann. Dieses Vertrauen in eine der zentralsten Aufgaben des Staates ist zuletzt bei vielen Bürgerinnen und Bürgern verloren gegangen. Eine von Populismus und falschen Versprechungen der AfD durchsetzte Debatte hatte einen erheblichen Anteil daran. Wichtig zu erkennen ist aber auch, dass ein härterer Kurs in der Migrationspolitik allein nicht dafür sorgen wird, die Zustimmungswerte für Populisten kleinzumachen. Der mangelnde Rückhalt für die Politik der Ampelregierung hat viele Ursachen. Auch daran muss Scholz arbeiten, will er in zwei Jahren wiedergewählt werden."/zz/DP/men