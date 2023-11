Pressestimme: 'Schwäbische Zeitung' zu Pistorius

RAVENSBURG (dpa-AFX) - Die "Schwäbische Zeitung" zu Pistorius:

"Innerhalb der Bundeswehr entzaubert Pistorius sich nach einem furiosen Start zusehends. Doch warum der Minister einen lang gedienten, hoch dekorierten und beliebten General fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, stößt auf breites Unverständnis. Generalmajor Markus Kurczyk soll am Rande der Spiele für kriegsversehrte Soldaten einen Oberleutnant zu überschwänglich begrüßt haben. Der will zweimal einen Kuss auf die Wange und Poklapser wahrgenommen haben. Der Vorwurf: sexuelle Belästigung. Kurczyk bestreitet beides energisch. Es steht Aussage gegen Aussage. Es gilt die Unschuldsvermutung. Warum wird Kurczyk voreilig in den einstweiligen Ruhestand versetzt und nicht vorläufig beurlaubt, bis alle Vorwürfe geklärt sind? Hier hat Pistorius offensichtlich die Frage der Verhältnismäßigkeit nicht berücksichtigt. Durch sein forsches Vorgehen verliert der Minister Respekt und Rückhalt in der Truppe."/zz/DP/men