ROUNDUP: Israels Armeechef stellt Treibstofflieferungen nach Gaza in Aussicht

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Nach Darstellung des israelischen Armeechefs wird Israel Treibstofflieferungen unter Aufsicht in den Gazastreifen zulassen, sofern es dort in den Krankenhäusern keinen mehr gibt. Seit mehr als einer Woche heiße es jedoch, dass den Kliniken der Treibstoff ausgehe, dies sei aber noch nicht passiert, sagte Herzi Halevi am Donnerstag laut einer Erklärung zu Journalisten. "Wir werden sehen, wann dieser Tag kommt."

Dann werde Treibstoff unter Aufsicht an die Krankenhäuser geliefert. Israel wolle alles tun, damit dieser nicht in die Hände der Hamas gelange. Die Lage im Gazastreifen werde jeden Tag überprüft, sagte Halevi.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe keine Treibstofflieferungen in den Gazastreifen genehmigt, stellte dessen Büro Medienberichten zufolge nach Bekanntwerden von Halevis Erklärung klar.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums können 16 von insgesamt 35 Krankenhäusern in dem Küstengebiet wegen Treibstoffmangels keine Patienten mehr behandeln. Andere Kliniken könnten nur noch sehr eingeschränkte Versorgung leisten. Treibstoff werde "verzweifelt benötigt für den Einsatz lebensrettender Ausrüstung", teilte auch das UN-Nothilfebüro OCHA mit.

Israel erlaubt die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen bislang nicht, weil es einen Missbrauch durch die dort herrschende Hamas befürchtet. Er diene den Islamisten etwa zur Belüftung des unterirdischen Tunnelsystems, von denen aus israelische Soldaten angegriffen werden könnten. Israel wirft der Hamas auch vor, sie habe Krankenhäusern Treibstoff für Kriegsziele weggenommen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen./cir/DP/zb