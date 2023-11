Tarifrunde im mitteldeutschen Einzelhandel ohne Ergebnis

LEIPZIG (dpa-AFX) - Bei den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist am Donnerstag keine Einigung erzielt worden. Die sechste Runde in Leipzig sei ergebnislos zu Ende gegangen, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi auf Anfrage. Nun würden die Warnstreiks bis in die Weihnachtszeit ausgeweitet. Ein neuer Termin für eine weitere Verhandlungsrunde steht demnach noch nicht fest. Der Handelsverband war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zuletzt hatte die Arbeitgeberseite eine Tariferhöhung von 8,4 Prozent bei einer Laufzeit von zwei Jahren angeboten sowie eine Inflationsausgleichsprämie für die rund 270 000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Gewerkschaft will dagegen eine deutlich höhere Steigerung erreichen und forderte 2,50 Euro pro Stunde mehr bei einer Laufzeit von einem Jahr./jan/DP/ngu