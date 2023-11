Baerbock zur Migrationsdebatte: Herausforderungen gemeinsam lösen

ERIWAN (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für eine gemeinsame Anstrengung zur Lösung der aktuellen Probleme bei der Migration stark gemacht. "Wir sehen auch hier, dass wir in Deutschland die großen Herausforderungen unserer Zeit nur gemeinsam lösen können. Und zwar nicht mit schnellen Überschriften, sondern gemeinsam", betonte die Grünen-Politikerin am Freitag am Rande eines Besuches in der armenischen Hauptstadt Eriwan auf eine Journalistenfrage.

Baerbock nannte als Beispiele etwa Strukturveränderungen im sogenannten Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) mit Blick auf die europäischen Außengrenzen. In Deutschland gehe es um die Unterstützung vor Ort in den Kommunen sowie die Stärkung "von schnellen Entscheidungen in Deutschland, wer bleiben kann und wer Deutschland wieder verlassen muss". Dafür habe Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Migrationsabkommen vorgestellt. Das Gesamtpaket werde an diesem Montag auf dem Migrationsgipfel von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ländern besprochen./bk/DP/nas