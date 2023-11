Blinken wieder in Israel - USA dringen auf Feuerpause

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Durchgehend neu)

- von Nidal al-Mughrabi und Simon Lewis und Maytaal Angel

Gaza/Jerusalem (Reuters) - US-Außenminister Antony Blinken startet einen neuen Versuch, in der eskalierenden Lage im Gazastreifen eine Feuerpause zur Versorgung der Zivilbevölkerung herbeizuführen.

Blinken landete am Freitagmorgen in Tel Aviv, während die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Gaza-Stadt mittlerweile eingekesselt haben. Ziel Israels ist es nach wie vor, die radikalislamische Hamas als Vergeltung für das Massaker vom 07. Oktober zu vernichten. Die USA fordern angesichts der dramatischen humanitären Lage im Gazastreifen aber eine Feuerpause, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen.

Blinken will bei seinem zweiten Besuch in Israel binnen eines Monats mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu konkrete Schritte ausloten, die Folgen für die Zivilbevölkerung zu mildern. Im Gazastreifen fehlt es an allem, Nahrungsmittel, Treibstoff, Wasser und an medizinischer Versorgung. Die US-Regierung hat betont, eine Feuerpause sollte lediglich temporär und lokal begrenzt gelten. Das grundsätzliche Recht Israels auf Selbstverteidigung stellt die Regierung in Washington nicht infrage.

"Wenn ich ein palästinensisches Kind - ein Junge, ein Mädchen - sehe, das aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes gezogen wird, das trifft mich genauso ins Herz wie wenn ich ein Kind aus Israel oder sonstwo sehe", sagte Blinken vor seiner Abreise zu Journalisten. "Und das ist etwas, bei dem wir die Verpflichtung haben, darauf zu reagieren." Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sind bei den israelischen Angriffen bislang mindestens 9061 Menschen getötet worden. In dem Küstengebiet leben rund 2,3 Millionen Menschen.

WIEDER ANGRIFFE AUF GAZA IN DER NACHT

Nach israelischen Angaben wurden bei den Hamas-Angriffen vor rund vier Wochen 1400 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten. Zudem verschleppte die radikalislamische Organisation rund 240 Menschen in den Gazastreifen und hält sie dort seitdem als Geiseln fest. Es war der folgenschwerste Angriff auf das Land in seiner 75-jährigen Geschichte. Allerdings gerät die israelische Regierung wegen der Folgen ihres Vorgehens im Gazastreifen für die Zivilbevölkerung zunehmend in die Kritik. Netanjahu hat Forderungen nach einer Waffenruhe bislang aber vehement zurückgewiesen.

Am Donnerstag hatte der israelische Regierungschef mitgeteilt, dass die Truppen Gaza-Stadt mittlerweile umzingelt hätten. Das Militär erklärte, es habe auch in der Nacht zum Freitag Ziele in Gaza aus der Luft, vom Meer aus und mit Artillerie beschossen. Dabei seien mehrere Hamas-Kämpfer getötet worden, darunter auch ein Kommandeur. In Gaza-Stadt hat Hamas ihren Sitz. Die radikalislamische Organisation hat ihre Infrastruktur in Gaza vor allem in einem weitläufigen Tunnelsystem organisiert, das das israelische Militär besonders im Visier hat.

HISBOLLAH-CHEF WILL SICH ÄUSSERN

Die Vereinigten Arabischen Emirate warnten vor der Gefahr eines regionalen Flächenbrands. "Während wir weiter daran arbeiten, diesen Krieg zu stoppen, können wir die regionalen Auswirkungen und die Notwendigkeit, die überhitzte Situation abzukühlen, nicht ignorieren", sagte Nura al-Kaabi, Staatsministerin für auswärtige Angelegenheiten, in Abu Dhabi. Die Gefahr einer weiteren Eskalation sei real. Befürchtet wird vor allem, dass die vom Iran unterstützte radikalislamische Hisbollah vom Libanon aus in den Konflikt eingreifen könnte. Hisbollah-Führer Sajjed Hassan Nasrallah wollte sich am Freitag erstmals öffentlich zu den aktuellen Entwicklungen äußern.

Am Grenzübergang Rafah vom Gazastreifen nach Ägypten warteten weitere ausländische Staatsbürger und Verletzte auf ihre Ausreise. Am Mittwoch war der Grenzübergang erstmals geöffnet worden, mindestens 320 Menschen hatten ausreisen können. Nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt konnte bislang eine niedrige einstellige Zahl deutscher Staatsbürger aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah ausreisen. Eine niedrige dreistellige Zahl registrierter deutscher Staatsbürger befinde sich derzeit noch im Gazastreifen, hieß es aus dem Ministerium weiter.

