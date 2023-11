DAX-FLASH: November-Rally hält an - US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der starke Monatsstart des Dax setzt sich wohl auch am Freitag fort: Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,5 Prozent höher auf 15 219 Punkte. Damit hätte er nach dem sehr schwachen Oktober in den ersten November-Tagen bereits 2,8 Prozent wieder gutgemacht. Ob es dazu kommt, wird sicher auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen.

Bis dato hat die Hoffnung auf einen erreichten US-Zinsgipfel nach der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch an der Wall Street angehalten. Der marktbreite S&P 500 liegt inzwischen wieder klar über seinen 200-Tage-Linien. Sie gelten als Gradmesser für den längerfristigen Trend, und verlaufen aktuell seitwärts. Im Dax ist die exponentielle 200-Tage-Linie bei 15 388 Punkten noch ein gutes Stück entfernt./ag/stk