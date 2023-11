DAX®- Wieder über der Marke von 15.000 Punkten

Das Gap vom 20. Oktober bei 14.936/14.985 Punkten hatten wir zuletzt als wichtigen Signalgeber in Sachen „DAX®-Erholung“ definiert. Gestern gelang dem Aktienbarometer dann der Sprung über diese Hürde – und zwar mit einer Aufwärtskurslücke (14.950 zu 15.028 Punkte). In der Kombination bilden beide Gaps ein sog. „island reversal“. Bei diesem besonderen Kursmuster handelt es sich um ein gleichermaßen seltenes, wie zuverlässiges Trendwendesignal. Um das dadurch entstehende charttechnische Ausrufezeichen nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das jüngste Aufwärtsgap nicht mehr zu schließen. So kann die untere Gapkante als kurzfristige Risikoabsicherung auf der Unterseite herangezogen werden. Nachdruck verleiht der diskutierten Bodenbildung der trendfolgende MACD, welcher gerade ein neues Einstiegssignal generiert hat. Rein rechnerisch hält die kurzfristige Bodenbildung ein (Mindest-)Kursziel von rund 15.230 Punkten bereit. Danach markiert die alte Widerstandszone bei 15.500/15.600 Punkten – verstärkt durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 15.641 Punkten) – die nächste wichtige Zielzone.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.