Entschleunigung am US-Jobmarkt treibt Wall Street an

Frankfurt (Reuters) - Ein sich abkühlender US-Arbeitsmarkt hat die Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen genährt und die amerikanischen Aktienindizes am Freitag angeschoben.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,5 Prozent auf 34.000 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq legten je 0,6 Prozent auf 4346 und 13.372 Punkte zu.

In der US-Wirtschaft sind im Oktober mit 150.000 neuen Stellen rund 30.000 weniger Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Als erfreulich werteten die Anleger auch die Abkühlung des Lohnwachstums, was von der Fed als entscheidend für die Eindämmung der Inflation angesehen wird. "Der Bericht steht im Einklang mit den Ansichten des Marktes, dass sich der Arbeitsmarkt und die Wirtschaft verlangsamen, und das wird die Fed in der Warteschleife halten und die Zentralbanken im nächsten Jahr dazu veranlassen, die Zinsen zu senken", sagte Jay Hatfield, Marktexperte von Infrastructure Capital Management. An den Terminmärkten preisten Börsianer die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Januar bei unter 20 Prozent ein und damit geringer als vor den Daten. Zugleich mehrten sich die Wetten auf einen Schwenk zu Zinssenkungen für Mai. Die US-Währungshüter hatten am Mittwoch erneut eine Zinspause eingelegt und mit ihren begleitenden Kommentaren ebenfalls Hoffnungen auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen geschürt.

Die im Zuge der Zinsspekulationen gefallenen Anleiherenditen halfen den Aktien wachstumsabhängiger Tech-Großkonzerne auf die Beine. Papiere von Tesla, Nvidia und Alphabet legten zwischen 0,7 und 1,2 Prozent zu.

Apple gaben hingegen 1,4 Prozent nach. Der iPhone-Hersteller hatte die Erwartungen der Anleger für das Weihnachtsgeschäft mit seinem Ausblick am Donnerstagabend nicht erfüllt.

Das Cybersicherheitsunternehmen Fortinet enttäuschte ebenfalls mit seiner Umsatzprognose für das Schlussquartal. Die Aktien brachen um 22 Prozent ein.

Die Aktien von Coinbase fielen um 1,1 Prozent, nachdem das Handelsvolumen an der Kryptowährungsbörse das zweite Quartal in Folge zurückgegangen war.

