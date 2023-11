EQS-News: Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben attraktive Multi-Tenant-Gewerbeimmobilie in Erfurt, Deutschland

Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Ankauf

Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben attraktive Multi-Tenant-Gewerbeimmobilie in Erfurt, Deutschland



03.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Montano Real Estate und Beyond Real Estate Holding erwerben attraktive Multi-Tenant-Gewerbeimmobilie in Erfurt, Deutschland

Bürokomplex Weimarische Straße 42-46 verfügt über knapp 23.700 Quadratmeter Mietfläche

Erwerb ist zweite erfolgreiche gemeinsame Transaktion und Auftakt für weitere gemeinsame Investitionen

Objekt ist langfristig an die öffentliche Hand vermietet

München, 3. November 2023 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), ein hochspezialisierter Partner für Investitionen in Gewerbeimmobilien, hat gemeinsam mit Beyond Real Estate ein weiteres attraktives Objekt in ihr Gewerbeimmobilienportfolio aufgenommen. Der Bürokomplex Weimarische Straße 42-46 in Erfurt verfügt über eine vermietbare Fläche von knapp 23.700 qm und rund 400 Stellplätze. Die Kooperation mit Beyond Real Estate wurde damit auf ein Portfolio im Wert von über 400 Mio. Euro ausgebaut. Weitere Investitionen in deutsche Gewerbeimmobilien sind für die kommenden Monate geplant.

Das 1994 errichtete Core Plus Objekt liegt verkehrsgünstig südöstlich des Stadtzentrums. Der Hauptbahnhof mit Anschluss an das ICE-Netz ist zu Fuß in acht Minuten zu erreichen, die Erfurter Innenstadt in 13 Minuten. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch ein Gewerbegebiet mit vielen namhaften Einzelhandelsunternehmen. Das Bürogebäude ist vollständig und langfristig vermietet. Bei den vier Mietern handelt es sich überwiegend um Unternehmen der öffentlichen Hand, darunter die Deutsche Bahn.

Montano und Beyond wurden bei der Transaktion von Noerr und technisch von ChandlerKBS beraten.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns erneut gelungen ist, einen attraktiven Deal in einem insgesamt herausfordernden Umfeld abzuschließen", sagt Montano-Mitgründer und Managing Partner Sebastian Schöberl. "Erfurt ist ein regional bedeutender Büromarkt mit einer wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Büroarbeitsplätzen und entsprechend steigenden Mieten. Mit dem Erwerb des flexiblen Bürokomplexes in der Weimarischen Straße wollen wir von dieser Entwicklung profitieren. Gleichzeitig wollen wir als aktiver Asset Manager den Betrieb der Immobilie durch Modernisierungsmaßnahmen nachhaltiger gestalten und den Wert unserer Investition deutlich steigern."



Über Montano Real Estate

Montano ist der hochspezialisierte, gleichgesinnte Partner für Commercial Real Estate. Wir handeln konsequent unternehmerisch und machen Komplexes einfach. Von Büros in München, Frankfurt und Berlin aus sondieren wir den Markt. Chancen erkennen wir schnell und nutzen sie beherzt. Seit über 10 Jahren entwickeln wir Investmentprodukte für deutsche und internationale institutionelle Anleger und verfolgen dabei konsequent die Ziele Nachhaltigkeit, Rendite- und Wertsteigerung.

www.montano.eu

Über Beyond Real Estate

Beyond ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf festverzinsliche Immobilienanlagen spezialisiert hat. Unser derzeitiger Schwerpunkt liegt auf Fachmarktzentren und Büroimmobilien in Westeuropa, mit besonderem Augenmerk auf Möglichkeiten in Deutschland. Auf der Grundlage von mehr als zwei Jahrzehnten Managementerfahrung prüfen wir sorgfältig zahlreiche potenzielle Transaktionen, um nur diejenigen auszuwählen, die unseren Aktionären außergewöhnliche Renditen bieten.

Unsere Investorenbasis bei Beyond zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Loyalität aus, da sie sich unabhängig von den Marktbedingungen an jeder neuen Transaktion, die wir tätigen, beteiligen. Unsere Investoren sind vielfältig und setzen sich aus privaten und öffentlichen Unternehmen, Stiftungen, Family Offices und vermögenden Privatpersonen aus Europa, den Vereinigten Staaten und Israel zusammen.

Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email presse@montano.eu