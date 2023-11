EQS-News: SOWITEC group GmbH: Zinszahlung für Anleihe 2018/2023 erfolgt pünktlich am 8. November 2023 / Aussetzung des Handels in Frankfurt bis zum Vollzug der Beschlüsse der Inhaber der Anleihe 2018/2023

EQS-News: SoWiTec group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

SOWITEC group GmbH: Zinszahlung für Anleihe 2018/2023 erfolgt pünktlich am 8. November 2023 / Aussetzung des Handels in Frankfurt bis zum Vollzug der Beschlüsse der Inhaber der Anleihe 2018/2023



03.11.2023 / 11:15 CET/CEST

SOWITEC group GmbH: Zinszahlung für Anleihe 2018/2023 erfolgt pünktlich am 8. November 2023 / Aussetzung des Handels in Frankfurt bis zum Vollzug der Beschlüsse der Inhaber der Anleihe 2018/2023



Sonnenbühl, 3. November 2023 – Die SOWITEC group GmbH („SOWITEC“ bzw. „Gesellschaft“) bestätigt die fristgerechte Zahlung der Zinsen an die Inhaber ihrer noch mit 7,634 Mio. Euro ausstehenden Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBZ21). Die Zinszahlung erfolgt pünktlich am 8. November 2023. Im Zuge der aktuellen und im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu einer sog. Abstimmung ohne Versammlung der Inhaber der Anleihe 2018/2023 und des laufenden Restrukturierungsprozesses der Anleihe 2018/2023 wird der Handel in diesem Wertpapier am Börsenplatz Frankfurt mit Börsenschluss 3. November 2023 aus technischen Gründen vorübergehend ausgesetzt. Die Aussetzung des dortigen Handels wird voraussichtlich bis zum Vollzug der Beschlüsse der Anleihegläubiger andauern. Die Beschlussvorschläge für die Abstimmung ohne Versammlung beinhalten die Prolongation der am 8. November 2023 fälligen Schuldverschreibung um drei Jahre, d. h. bis zum 8. November 2026, und damit zusammenhängend den Verzicht der Anleihegläubiger auf die Ausübung von Kündigungsrechten sowie die Bestellung von Herrn Dr. Marc Liebscher zum gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, der in dieser Funktion auch bestimmte Ermächtigungen erhalten soll, für die Anleihegläubiger bindende Entscheidungen zu treffen. Den Forderungen der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) steht SOWITEC offen gegenüber. Die Gesellschaft befindet sich in einem konstruktiven Austausch mit der SdK und ist zuversichtlich, eine Einigung erzielen zu können. SOWITEC ruft die Inhaber der Anleihe 2018/2023 dazu auf, diesen Restrukturierungsprozess durch aktive Teilnahme an der Abstimmung ohne Versammlung zu unterstützen. Das Unternehmen ist aus heutiger Sicht nicht in der Lage, die Anleihe 2018/2023 zum Fälligkeitstermin zurückzuzahlen. Im Abstimmungszeitraum vom 11. November 2023 um 0:00 Uhr bis zum 13. November 2023 um 24:00 Uhr haben die Inhaber der Anleihe 2018/2023 die Möglichkeit, ihre Stimme schriftlich abzugeben. Für eine wirksame Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft ist ein Quorum von 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich. Die Aufforderung zur Stimmabgabe und weitere Unterlagen zur Abstimmung ohne Versammlung sind auf der Webseite der Gesellschaft unter www.sowitec.com/de/investor verfügbar.



Über SOWITEC:

Als einer der führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 13 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit über 140 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit fast 3.000 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb.

www.sowitec.com



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@better-orange.de

03.11.2023 CET/CEST

