N+V AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Ankauf

Kaufangebot an die Inhaber der von der Astaris S.p.A. (ehemals Astaldi S.p.A.) begebenen SFP



03.11.2023 / 10:15 CET/CEST







Die Angebotsunterlagen können unter



Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung. Die N+V AG bietet den Inhabern der von der Astaris S.p.A. (ehemals Astaldi S.p.A.) begebenen SFP an, ihre Wertpapiere mit der ISIN IT0005422925 zu erwerben.Die Angebotsunterlagen können unter www.nv.ag abgerufen oder wahlweise per E-Mail kontakt@nv.ag angefordert werden.Die Angebotsunterlagen enthalten alle Konditionen, regionale Beschränkungen und technischen Details zur Abwicklung. Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit der N+V AG in Verbindung.

Ende der Medienmitteilungen