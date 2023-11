S&P 500® - "false breaks are followed by fast moves"

Die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert mittlerweile einen hohen Grad an Pessimismus unter den amerikanischen Privatanlegern. So ist der Anteil der Bären mit 50,3 % auf den höchsten Stand des Jahres gesprungen. Werte jenseits der 50 %-Marke sind antizyklisch zu interpretieren und stellen einen unterstützenden Faktor dar. Neben der möglicherweise zu negativen Stimmung macht auch der Chartverlauf Mut. So hat der S&P 500® jüngst auf Basis der absoluten Schlüsselunterstützung aus der 38-Monats-Linie und dem Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 4.152/4.150 Punkten) die Kurve bekommen. Im Tagesbereich geht die beschriebene Entwicklung mit einem Fehlausbruch unter die Haltezone bei rund 4.200 Punkten einher. Hier wird es interessant, denn eine alte Tradingweisheit lautet: „false breaks are followed by fast moves“! Charttechnisch wird eine dynamische Erholungsbewegung durch die Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.245 Punkten) zusätzlich befeuert (siehe Chart). Das Hoch vom August 2022 bzw. das jüngste Oktoberhoch bei 4.325/4.394 Punkten definieren jetzt die nächsten Anlaufziele.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

