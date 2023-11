US-Jobdaten geben Europas Börsen noch mehr Schwung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Hoffnung der Anleger auf ein Ende des harten Zinskurses der Notenbanken treibt die Börsen weiter voran.

Ein sich abschwächender Boom am US-Arbeitsmarkt bestärkte die Investoren am Freitag in dieser Einschätzung. Während die Aktienmärkte ihre Gewinne daraufhin ausbauten, ging es für den Dollar bergab.

Der Dax stand am Nachmittag 0,5 Prozent höher bei 15.224 Punkten, der EuroStoxx50 legte 0,4 Prozent auf 4186 Zähler zu. Auf Wochensicht steuerten die Indizes damit auf Zuwächse von 3,7 und 4,3 Prozent zu. Auch an den US-Börsen zeichnete sich ein freundlicher Wochenausklang ab.

In der US-Wirtschaft sind im Oktober mit 150.000 neuen Stellen rund 30.000 weniger Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Zugleich wurde der Wert für den Stellenaufbau im September nach unten revidiert. "Es ist die ersehnte Abkühlung am Arbeitsmarkt", fasste Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. Gleichzeitig sei der Arbeitsmarkt aber nicht so schwach, dass man sich unmittelbar Sorgen um den Zustand der US-Wirtschaft machen müsste.

DOLLAR FÄLLT NACH JOBDATEN

An den Terminmärkten preisten Börsianer danach die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Januar bei unter 20 Prozent ein und damit geringer als vor den Daten. Zugleich mehrten sich die Wetten auf einen Schwenk zu Zinssenkungen für Mai. "Das stärkste Argument für die Fed, ihre Straffungspolitik aufzugeben, ist, dass sich das Lohnwachstum weiterhin verlangsamt", schrieb Andrew Hunter, Ökonom bei Capital Economics. Die US-Währungshüter hatten am Mittwoch erneut eine Zinspause eingelegt und mit ihren begleitenden Kommentaren ebenfalls Hoffnungen auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen geschürt. Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds, die nach dem Fed-Entscheid von einem 16-Jahres-Hoch von mehr als fünf Prozent stark zurückgegangen war, sank weiter. Am Freitagnachmittag lag sie bei 4,506 Prozent. Der Dollar-Index gab 0,8 Prozent auf 105,33 Punkte nach.

ANLEGER SPEKULIEREN AUF RASCHE LÖSUNG FÜR SIEMENS ENERGY

Europaweit waren Autoaktien gefragt, der Sektorindex gewann 1,5 Prozent. Der Münchner Autobauer BMW fuhr im abgelaufenen Quartal mehr Umsatz ein. Die Aktie stieg um mehr als drei Prozent. Papiere von Volvo Cars zogen um 3,7 Prozent an. Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen der Schweden waren im Oktober sprunghaft angestiegen.

Die Aktien von Siemens Energy waren mit einem Plus von mehr als zehn Prozent Spitzenreiter im Dax und steuerten auf ihren zweitgrößten Tagesgewinn zu. Vor einer Woche waren Siemens Energy um rund 35 Prozent eingebrochen, nachdem der Konzern von Gesprächen mit dem Bund über Garantien für Großaufträge berichtet hatte. Anleger spekulierten offenbar auf eine rasche Einigung. "Es wird bald eine Lösung erwartet, bei der Siemens Energy vorerst kein frisches Kapital benötigen würde. Der Anstieg ist seit dem Panikausverkauf letztens recht stabil", sagte ein Händler.

Vonovia legten mehr als sieben Prozent zu, obwohl der Immobilien-Riese auch im kommenden Jahr von den Folgen der hohen Zinsen belastet sein wird. Konzernchef Rolf Buch sagte allerdings, Vonovia sei in der Lage, seine Verschuldung ohne Kapitalerhöhung zu managen.

Aus den Depots flogen dagegen Maersk. Die Titel der weltweit zweitgrößten Containerreederei nach der Schweizer MSC rutschten um 17 Prozent ab. Der Konzern kündigte nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal den Abbau von 10.000 Stellen ab.

