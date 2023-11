Aktien New York: Kaum Bewegung zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholungsrally haben die US-Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche eine Atempause eingelegt. Der Dow Jones Industrial notierte am Montag im frühen Handel 0,02 Prozent tiefer bei 34 054,67 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,04 Prozent auf 4359,97 Zähler hoch. Der von der Technologiebranche dominierte Nasdaq 100 legte um 0,12 Prozent auf 15 118,28 Punkte zu.

In der Vorwoche hätten die Anleger von der US-Notenbank und vom Arbeitsmarktbericht alles bekommen, was sie wollten, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Fed habe bei ihrer letzten Sitzung einen etwas weniger aggressiven Ton angeschlagen, aber ihre äußerst vorsichtige Haltung zu Inflation und Zinssätzen beibehalten. Zudem zeige das rückläufige Lohnwachstum, dass es auf dem US-Arbeitsmarkt in die richtige Richtung laufe./edh/he