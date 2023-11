Bund und Länder beraten über Migration und andere Fragen

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder beraten am Montag über die Finanzierung der Flüchtlingskosten und die Verringerung der Asylbewerberzahlen. Bei der mit Spannung erwarteten Ministerpräsidentenkonferenz geht es außerdem um Themen wie die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets, die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Krankenhausreform.

Die Länder gehen beim Thema Migration mit hohen finanziellen Erwartungen und der Forderung nach dauerhaften Regelungen in die Verhandlungen mit dem Bund. Sie werfen diesem vor, dass er seinen Anteil von 3,75 Milliarden Euro in diesem auf 1,25 Milliarden Euro im kommenden Jahr reduzieren wolle, was nicht hinnehmbar sei. In einem Beschluss hatten die Länder Mitte Oktober eine Pauschale von 1,25 Milliarden Euro sowie pro Migrant mindestens 10 500 Euro verlangt.

Zunächst kommen in Berlin die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 16 Bundesländer (12.00 Uhr) zusammen. Am Nachmittag (15.00 Uhr) werden die Beratungen im Kanzleramt zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fortgesetzt. Es wird mit langen Beratungen gerechnet./sk/DP/he