DAX®- Die Kurve bekommen?

Nach schwierigen Wochen und Monaten sendete der DAX® in der abgelaufenen Woche ein echtes Lebenszeichen. Auf Basis der Parallelen der Trendlinie (akt. bei 14.761 Punkten), welche diverse Hochs seit 2019 verbindet, hat das Aktienbarometer zuletzt nach oben gedreht. Die Relevanz dieser Rückzugslinie wird durch das 38,2%-Retracement der gesamten Erholungsbewegung seit Herbst 2022 (14.747 Punkte) sowie durch das Märztief (14.458 Punkte) unterstrichen. Dank dieser Reaktion konnte der DAX® die Widerstandszone bei 14.800/15.000 Punkten zurückerobern. Aus Sicht der Candlestickanalyse wird der jüngste „Dreh“ der deutschen Standardwerte durch einen sog. „morning star“ begleitet. Die nächste wichtige Anlaufzone ergibt sich nun durch die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten. In dieses Widerstandsband fällt auch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.674 Punkten). Die Rückeroberung dieser Barrieren wäre charttechnisch nochmals ein ganz anderes Ausrufezeichen. Als strategisches Risikolevel bietet sich die eingangs beschriebene Schlüsselunterstützung an. Vorher bildet die jüngste Aufwärtskurslücke im Tagesbereich (14.950 zu 15.028 Punkte) bereits eine markante Unterstützung.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

