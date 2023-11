EQS-News: Prozessfinanzierer Legal Finance SE: Weitere Klagen in finanzierten Fällen erhoben

Emittent / Herausgeber: Legal Finance SE / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis/Rechtssache

Prozessfinanzierer Legal Finance SE: Weitere Klagen in finanzierten Fällen erhoben



Der Prozessfinanzierer Legal Finance SE meldet weitere Klageerhebungen in finanzierten Fällen. Bereits vor 2 Wochen hatte Legal Finance bekanntgegeben, dass in einem finanzierten ‘Distressed Finance’-Fall das gerichtliche Verfahren eingeleitet wurde. In diesem Fall bezahlt Legal Finance sämtliche Prozess- und Anwaltskosten und ist im Erfolgsfalle an der streitbefangenen Firma beteiligt. Jetzt die nächsten Klagen: In mehreren weiteren über die Tochtergesellschaft



Legal Finance finanziert die Fälle über die Tochtergesellschaft Legal Finance International GmbH und erwartet im Falle des Prozessgewinns signifikante Mittelzuflüsse. Wie in jedem Fall, basieren die Finanzierungsentscheidungen auf sorgfältiger Potential- und Risikoanalyse.



Außerdem prüft Legal Finance in mehreren weiteren Fällen Finanzierungen, unter anderem im Kapitalmarktrecht.



Legal Finance SE

Thurn-und Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Internet:

E-Mail: info@legalfinance.online

Telefon: 069 8700184-10

Telefax: 069 8700184-19

Handelsregister: AG Frankfurt HRB 127394

LEI: 391200W89Q4BYWJ9VZ03



ist ein Prozessfinanzierer aus Frankfurt am Main, der in internationale Rechtsansprüche und Gerichtsprozesse investiert. Legal Finance finanziert sowohl übliche Gerichtsprozesse, z.B. in Deutschland, als auch internationale Großverfahren, Massenverfahren, spekulative Forderungen, Insolvenzforderungen, Spezialverfahren, z.B. Staatshaftung, UDRP, URS, ADR u.ä., Vollstreckungen und Inkasso. Legal Finance finanziert unter anderem über die Legal Finance International GmbH (Düsseldorf) und die Legal Finance Processing Ltd. (London).

