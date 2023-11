Gaza-Krieg: EU-Chefdiplomat will Deal zu Feuerpause und Geiselzugang

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine Feuerpause für mehr humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen könnte nach Ansicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auch Zugang zu den Geiseln in der Hand der Hamas ermöglichen. An einer Initiative, die eine humanitäre Feuerpause durch Zugang zu den Geiseln ausgleiche, sollte seiner Meinung nach gearbeitet werden, sagte der Spanier am Montag auf einer EU-Botschafterkonferenz in Brüssel. Zugang zu den Geiseln könnte mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz erfolgen und ein erster Schritt zu ihrer Freilassung sein.

Bei dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober auf Israel wurden nach israelischen Militärangaben mindestens 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel hatte als Reaktion den Gazastreifen abgeriegelt und Luft- und Bodenangriffe begonnen. Die humanitäre Lage in dem Küstengebiet gilt als verheerend./aha/DP/ngu