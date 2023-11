GNW-Adhoc: Tomorrow.Mobility weist den Weg in eine bessere Zukunft mit grünem und intelligentem Verkehr

^BARCELONA, Spanien, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ist ein gemeinsamer Mobilitätsdatenraum der ultimative Wegbereiter für eine Revolution im globalen Verkehrswesen? Wie können emissionsfreie Fahrzeuge den Kampf gegen den Klimawandel vorantreiben? Wird uns die öffentliche autonome Mobilität in die Zukunft führen? Dies sind einige der Fragen, mit denen sich über 100 internationale Experten vom 7. bis 9. November auf dem Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) in Barcelona beschäftigen werden, einer Veranstaltung, die gemeinsam von der Fira de Barcelona und EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, organisiert wird. Das Konferenzprogramm ist in 8 Themenbereiche gegliedert - Datenräume; Inklusion, Erschwinglichkeit und Fairness; vernetzte, kooperative und automatisierte Mobilität; nachhaltige urbane Logistik; Multimodalität; urbane Luftmobilität; Energiewende; und aktive Mobilität - und wird sich auf einige der wichtigsten Themen konzentrieren, darunter Strategien zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs als entscheidendes Element, um Städte lebenswerter zu machen und ehrgeizige Emissionsreduktionsziele zu erreichen, die Schaffung eines gemeinsamen Mobilitätsdatenraums, um umfassende multimodale Reisen zu ermöglichen, und die Überwindung der Herausforderungen bei der vollständigen Implementierung autonomer Fahrzeuge. Unter den mehr als 100 Rednern sind Timothy Papandreou, ehemaliger Chief Innovation Officer bei der San Francisco MTA und Berater für X (Moonshot Factory von Alphabet); Karima Delli, Vorsitzende des Ausschusses für Verkehr und Tourismus im Europäischen Parlament; Seleta Reynolds, Chief Innovation Officer bei der Los Angeles Metropolitan Transportation Authority; Jacob Bangsgaard, Generalsekretär für Automobile Mobilität und Tourismus bei der FIA; und Jill Warren, CEO des Europäischen Radfahrerverbandes. Der Tomorrow.Mobility World Congress bietet auch einen Ausstellungsbereich, in dem 130 Unternehmen, darunter BSM, Deloitte, KIA, Moventis, PTV Group, PWC, Racc, Renfe und Sener, ihre neuesten Produkte vorstellen werden. Darüber hinaus werden viele Institutionen wie Alamys, AMB, FGC, TMB, CARNET, ETRA und die International Road Federation, Polis, am TMWC teilnehmen. Globales Zentrum der Innovation Der Tomorrow.Mobility World Congress findet parallel zum Smart City Expo World Congress, Tomorrow.Building, Tomorrow.BlueEconomy - mit dem Schwerpunkt auf den Möglichkeiten der blauen Wirtschaft - und PUZZLE X statt, das eine einzigartige Wissensplattform schafft, die die Rolle der Veranstaltung als globales Zentrum für urbane Lösungen stärkt, die Antworten auf die Herausforderungen unserer Gesellschaft geben können. Insgesamt werden über 25.000 Besucher, 1.000 Aussteller, über 800 Städte und mehr als 600 Redner in Barcelona erwartet. Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com (mailto:sbilurbina@firabarcelona.com) (mailto:sbilurbina@firabarcelona.com)Telefon: +34628162674 Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1adfc367-cf03-46b1-98c2- f75f3c8fcc31 °