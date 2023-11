Grenzübergang Rafah soll wieder für Ausländer öffnen

KAIRO/GAZA (dpa-AFX) - Nach drei Tagen Unterbrechung sollen Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass wieder aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen können. Der Grenzübergang Rafah sei geöffnet für diejenigen, deren Name schon vergangene Woche auf entsprechenden Listen stand, teilte die Grenzbehörde im palästinensischen Teil am Montag mit. Der Übergang werde erst geöffnet bei einer Einigung zum Transfer von etwa 30 Verletzten in ägyptische Krankenhäuser, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des palästinensischen Innenministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird.

Am Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche hatten erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs Hunderte Ausländer und Palästinenser mit Zweitpass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen. Seit drei Tagen sei für sie keine Einreise nach Ägypten mehr möglich gewesen, hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen am Montag. Jetzt bereite man sich wieder auf deren Ankunft vor. Die Verletzten sollten unter Aufsicht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in ägyptische Krankenhäuser im Nord-Sinai gebracht werden.

Der Grenzbehörde auf palästinensischer Seite zufolge dürfen bei einer Einigung Gaza nur diejenigen Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass verlassen, deren Ausreise schon vergangene Woche genehmigt worden war. Wie viele Menschen das aktuell sind, teilte die Behörde nicht mit.

Unterdessen trafen weitere 25 Lastwagen mit Hilfsgütern ein. Damit kamen im Gazastreifen bisher 476 Lkw an, wie der Palästinensische Rote Halbmond am Montag mitteilte./jot/DP/ngu