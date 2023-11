Neuer Länder-Streit verzögert Migrations-Gipfel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Das geplante Spitzentreffen von Bund und Ländern über Migrationsfragen und zur Planungsbeschleunigung hat sich am Montag durch einen Streit unter den Ministerpräsidenten verzögert.

Verantwortlich dafür war nach Angaben aus Verhandlungskreisen, dass die Unions-Länder mit neuen Forderungen in die Gespräche gingen, die bei den SPD-geführten Bundesländern auf Ablehnung stießen. Ein Streitpunkt der zuvor geeinten 16 Bundesländer war dabei, ob Asylverfahren auch außerhalb der EU durchgeführt werden sollen. SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich offen für Überlegungen in diese Richtung. Die Grünen setzten sich - anders als SPD und FDP - wie die Bundesländer dafür ein, dass die Ampel den Kommunen mehr Geld für die Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen überweist.

Die Pressekonferenz des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) und seines Stellvertretern, Niedersachsens Landeschefs Stephan Weil (SPD), verzögerte sich zunächst um mehrere Stunden. Damit konnten auch die anschließenden Beratungen mit Kanzler Olaf Scholz nicht pünktlich beginnen.

LÄNDER UND KOMMUNEN WOLLEN MEHR GELD

Eigentlich hatten die 16 Bundesländer eine gemeinsame Haltung entwickelt, die auch mit dem Kanzleramt bis auf die Finanzfrage abgestimmt war. Sowohl CDU-Chef Friedrich Merz als auch die CSU hatten aber zusätzliche Forderungen aufgestellt, die von den unions-geführten Ländern teilweise übernommen wurde. "Dies schwächt die Einheit der 16 Ländern vor den wichtigen Finanzverhandlungen mit dem Bund", hieß es in Teilen der Verhandlungskreise.

Zuvor hatten etliche Ministerpräsidenten den Druck auf den Bund erhöht, seinen Anteil an der Finanzierung der Flüchtlingskosten zu erhöhen. Es sei "befremdlich", dass der Bund den Kommunen für das kommende Jahr trotz gestiegener Flüchtlingszahlen weniger Geld für Aufnahme und Versorgung anbiete, sagte Weil. Die 16 Ministerpräsidenten forderten einvernehmlich eine Pauschale von 10.500 Euro pro Jahr und Flüchtling. MPK-Chef Rhein will daneben, dass der Bund die gesamten Kosten der Unterbringung übernimmt. In diesem Jahr würden mehr als 300.000 neue Asylanträge erwartet, heißt es in dem Entwurf für die gemeinsame Erklärung.

Beide Seiten rechneten mit langen Verhandlungen im Kanzleramt, weil die Länder neben Migration und Planungsrecht auch über das Deutschland-Ticket und die Krankenhaus-Finanzierung reden wollen.

FDP WILL GRUNDLEGENDEN KURSWECHSEL

Die FDP forderte einen grundlegenden Kurswechsel. "In der Migrationspolitik brauchen wir eine neue Realpolitik, eine neue Realpolitik muss eingeleitet werden", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai in Berlin. Bund, Länder und Kommunen müssten jetzt gemeinsam bei den Aspekten Kontrolle, Steuerung und Begrenzung "definitiv besser werden".

Die Grünen forderten dagegen wie die Länder eine Pro-Kopf-Förderung der Länder. "Es braucht eine gesicherte Basis für die Kommunen bei der Finanzierung", sagte Grünen-Co-Parteichef Omid Nouripour. "Die Mittel müssen langfristig gesichert sein." Zusätzlich müsse es eine flexible Komponente geben, "je nach Belastung, also den sogenannten atmenden Deckel, der gerade in besonderen Belastungszeiten auch Luft zum Atmen schafft. Beides wird gebraucht."

In anderen Punkten waren sich Bund und Ländern bei den Vorverhandlungen weitgehend einig gewesen. Dazu gehören etwa schnellere Abschiebungen und beschleunigte Asylverfahren.

BDI POCHT AUF PLANUNGSBESCHLEUNIGUNG

Im Schatten der Beratungen steht der Scholz angepeilte Deutschland-Pakt zur Planungsbeschleunigung. Der BDI forderte, dass diese Einigung aber überfällig sei. "Der Pakt zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren muss nun endlich den Durchbruch hin zu schnelleren Verfahren bringen", erklärte Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner. Der BDI unterstütze die Einführung einer Stichtagsregelung für Rechtsänderungen in laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren. Gut sei auch, dass mehrere Genehmigungsverfahren künftig parallel möglich sein sollen. Für die Unternehmen ist entscheidend, dass Genehmigungen schnell vorliegen, etwa für Errichtung und Umbau von Industrieanlagen, betonte Gönner.

