Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Linkspartei

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Linkspartei:

"Die Linke erlebt gerade eine gewisse Ungleichzeitigkeit der Dinge. Während die Bundestagsfraktion in den nächsten Tagen und Wochen vor aller Augen im Streit zerfallen wird, versucht sich die Partei in demonstrativer Einigkeit. Am Sonntag wurde ein Papier vorgestellt, das genau das noch einmal betont. (.) Papiere zu verabschieden, mag eine gute Sache für die innere Verfasstheit sein. Es ist aber auch nicht gerade das erste Mal, dass die Linke Umverteilung fordert und verbal gegen den Rechtsruck mobilisiert. Für den Erfolg bei den Wählerinnen und Wählern zählen darüber hinaus noch ganz andere Dinge. Da geht es auch ums Personal. Dass eine einzelne Politikerin wie Wagenknecht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte, mag nicht nur an der Faszination ihrer Person liegen. Es kann zusätzlich auch damit zu tun haben, dass die Parteispitze eher farblos agiert."