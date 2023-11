ROUNDUP: Deutsche Industrie erhält dank Großaufträgen etwas mehr Bestellungen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Industrie in Deutschland hat im September etwas mehr Aufträge erhalten als im Vormonat. Unter dem Strich gingen 0,2 Prozent mehr Bestellungen ein als im August, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt mit einem Rückgang um 1,5 Prozent gerechnet.

Ohne schwankungsanfällige Großaufträge fiel das Resultat jedoch deutlich schwächer aus. In dieser Betrachtung ging der Auftragseingang um 2,2 Prozent zurück. Auch die Entwicklung im gesamten dritten Quartal war schwach: Von Juli bis September sanken die Bestellungen gegenüber dem Vorquartal um 3,9 Prozent.

"Die Industrie fällt als Wachstumstreiber weiterhin aus", kommentierte Jörg Zeuner, Chefvolkswirt von Union Investment. Dies dürfte sich erst im Verlauf des kommenden Jahres ändern. "Für den Rest des Jahres deuten die Daten noch einen Rückgang der Wirtschaftsleistung an." Die Industrie leidet seit einiger Zeit unter vielen Faktoren wie der schwächelnden Weltwirtschaft sowie den erhöhten Rohstoff- und Energiepreisen.

Die Auftragsentwicklung im September wurde vor allem durch den Konsumgüterbereich belastet. Dort gingen 8,4 Prozent weniger Aufträge ein als im Vormonat. Investitionsgüter wie Maschinen und Vorleistungsgüter für die weitere Produktion wurden dagegen etwas mehr bestellt. Aus dem Ausland kamen 4,2 Prozent mehr Aufträge, im Inland fiel die Nachfrage jedoch um 5,9 Prozent./bgf/la/jha/