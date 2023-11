ROUNDUP: FDP-Präsidium will scharfe Korrektur bei Asylbewerberleistungen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Bund-Länder-Runde zur Migrationspolitik hat das FDP-Präsidium eine scharfe Korrektur bei den Leistungen für Asylbewerber gefordert. Das hohe Niveau an Sozialleistungen dürfe nicht länger Anreize für irreguläre Migration nach Deutschland setzen, heißt es in einem am Montag in Berlin getroffenen Beschluss. Deutschlands Kräfte seien begrenzt. "In der Migrationspolitik brauchen wir eine neue Realpolitik", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten gehe es nicht nur um das Thema Migration, "sondern es geht hier insgesamt die Glaubwürdigkeit des Staates".

"Die Kosten für Asylbewerber sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Auch sind die Sätze für das Bürgergeld erhöht worden. Wir fordern daher, die Dauer des Bezugs niedriger Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz über den 18. Monat hinaus zu verlängern", fordert die FDP-Spitze in dem Papier. Zusätzlich könnten die individuellen Bedarfe nach unten korrigiert werden. "Unter engen Bedingungen ist eine Absenkung des Leistungsniveaus auf nahe Null möglich, wenn feststeht, dass für einen Schutzsuchenden ein anderer EU-Mitgliedsstaat nach den Dublin-Regelungen zuständig ist", fordert die FDP. Sie will auch Einführung einer elektronischen Bezahlkarte.

Djir-Sarai verurteilte Demonstrationen mit Beteiligung von Islamisten in Deutschland. "Diese Bilder wollen wir in Deutschland nicht sehen", sagte er. Und: "Diese Menschen wollen wir auch in Deutschland nicht haben. Wer in einem islamistischen Gottesstaat leben will, hat hier nichts zu suchen. Wer unsere Werte ablehnt, hat hier nichts zu suchen. Und dementsprechend ist es notwendig, dass hier der Rechtsstaat reagiert."

Das FDP-Präsidium forderte zudem, beim vorgelegten neuen Demokratiefördergesetz sicherzustellen, dass Initiativen, die demokratiefeindliches, islamistisches oder antisemitisches Gedankengut teilten oder verbreiteten, keine Gelder aus staatlichen Fördermaßnahmen und Programmen erhalten. Weiter hieß es dazu: "Das wäre falsch und würde dem Ansehen Deutschlands schwer schaden."/cn/DP/ngu