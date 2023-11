TAGESVORSCHAU: Termine am 7. November 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. November 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen 07:00 CHE: PEH, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Zahlen 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ElringKlinger, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 h Online-Pk) 08:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 h Pk) 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, 9Monatszahlen 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 08:00 JPN: Mazda, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Engie, 9Monatszahlen 08:30 JPN: Nintendo, halbjahreszahlen 09:00 CHE: Adecco, Investorentag, London 13:00 DEU: Deutsche Börse, Investorentag 13:00 NLD: KPN, Capital Markets Day 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 14:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 17:00 DEU: Lufthansa Airlines Presse Talk mit Jens Ritter, CEO Lufthansa Airlines, München 17:50 ITA: Enel, 9Monatszahlen 23:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen DEU: Alstria Office Reit AG, Q3-Zahlen (14.00 h Online-Pk) DEU: R. Stahl, Q3-Zahlen USA: Gilead Sciences, Q3-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Im- und Exporte 10/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/23 07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 10/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/23 08:00 NOR: Industrieproduktion 9/23 08:30 CHE: BFS Wohnimmobilienpreisindex Q3 09:00 CHE: SNB: Devisenreserven 10/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/23 11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/23 14:30 USA: Handelsbilanz 9/23 21:00 USA: Konsumentenkredite 9/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Beginn Deutscher Maschinenbaugipfel u.a. mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, Berlin +09.10 Rede VDMA-Präsident Karl Haeusgen +09.25 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck +13.00 Pressegespräch mit VDMA-Präsident Karl Haeusgen, VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann und VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers +18.00 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner 09:30 DEU: Virtuelles Pressegespräch AHK-World Business Outlook Herbst 2023. Hintergründe von DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. 09:30 EUR: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur Auswirkungen von Industrieemissionen 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verkündet ein Urteil über den Zugang zu einem tödlichen Medikament, Leipzig 10:30 DEU: Dekabank: «Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick», Frankfurt/M. 10:30 DEU: Konferenz «Green Fuels Import» des Weltenergierat - Deutschland e.V., Berlin 12:00 DEU: Akademientag 2023 unter dem Motto «Was ist gerecht? Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich», Berlin 17:00 DEU: Pk von BUND und Deutsche Umwelthilfe zum alternativen Erörterungstermin zum Flüssiggas-Projekt in Stade

