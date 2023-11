Wirtschaft und Länder erhöhen vor MPK Druck auf Bundesregierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesländer haben vor der Ministerpräsidentenkonferenz im Kanzleramt am Montag den Druck auf den Bund erhöht, seinen Anteil an der Finanzierung der Flüchtlingskosten zu erhöhen.

Es sei "befremdlich", dass der Bund den Kommunen für das kommende Jahr trotz gestiegener Flüchtlingszahlen weniger Geld für Aufnahme und Versorgung anbiete, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor Beginn der separaten Länderberatungen am Montagmorgen. Parteiübergreifend fordern die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mehr Geld, nämlich eine Kopf-Pauschale von 10.500 Euro pro Jahr und Flüchtling. Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) will daneben, dass der Bund etwa die gesamten Kosten der Unterbringung übernimmt. Die Industrie wiederum pocht darauf, dass sich Bund und Länder auch auf ein Paket zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung einigen.

Am Nachmittag empfängt Kanzler Olaf Scholz (SPD) die 16 Länderchefs im Kanzleramt. Beide Seiten rechnen mit einer langen Sitzung, weil die Länder neben Migration und Planungsrecht auch über das Deutschland-Ticket und die Krankenhaus-Finanzierung reden wollen. In beiden Fällen wollen sie ebenfalls mehr Geld vom Bund. Die Bundesregierung verweist dagegen darauf, dass es im Haushalt 2024 wegen der nötigen Einhaltung der Schuldenbremse keinen Spielraum mehr gebe. Der grüne Ampel-Koalitionspartner will allerdings ebenfalls, dass der Bund den Kommunen mehr Geld für Flüchtlinge überweist.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte im Deutschlandfunk eine Einigung gefordert, weil Bund, Länder und Kommunen das politisch sensible Thema Migration nur gemeinsam bewältigen könnten. Rhein begründete dies auch damit, dass der Bund anders als die Länder den Zuzug steuern könne. In diesem Jahr würden mehr als 300.000 neue Asylanträge erwartet, heißt es in dem Entwurf für die gemeinsame Erklärung.

Bund und Ländern sind sich weitgehend einig, dass es ein Bündel neuer Migrationsmaßnahmen geben muss. Dazu gehören etwa schnellere Abschiebungen und beschleunigte Asylverfahren. Strittig ist neben der finanzielle Lastenverteilung noch, wer eine bundesweit einheitliche Bezahlkarte für Flüchtlinge entwickelt. Die Länder fordern dies vom Bund, dieser möchte, dass die Entwicklung bei einem der Bundesländer liegt. Länder und Kommunen sind für die Betreuung der Flüchtlinge auch zuständig. Der Bund hat bereits die Finanzierung für die rund eine Millionen ukrainische Kriegsflüchtlinge weitgehend übernommen. Die Länder verweisen darauf, dass sie aber etwa durch den starken Anstieg an ukrainischen Schülerinnen und Schülern zusätzliche Kosten hätten.

Der BDI forderte, dass Bund und Länder über das Migrationsthema nicht die nötige Einigung auf beschleunigte Planungsverfahren vergessen werden sollte. "Der Pakt zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren muss nun endlich den Durchbruch hin zu schnelleren Verfahren bringen", forderte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner. Die vorgeschlagenen Maßnahmen böten dafür eine echte Chance. Der BDI unterstütze etwa die Einführung einer Stichtagsregelung für die Berücksichtigung von Rechtsänderungen in laufenden Planungs- und Genehmigungsverfahren. Gut sei auch, dass Genehmigungsverfahren künftig parallel möglich sein sollen. Für die Unternehmen ist entscheidend, dass Genehmigungen schnell vorliegen, etwa für Errichtung und Umbau von Industrieanlagen, betonte Gönner.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)