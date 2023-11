Zu euphorisch? Gold und Aktien profitieren von Zinsphantasie | Öl | Börse Stuttgart

Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich aufgehellt - den Notenbank sei Dank! Aber wie berechtigt sind die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen von Fed & EZB? Warum der Goldpreis aus Sicht der BNP überbewertet ist, der Ölpreis hingegen weiter steigen könnte - hier die Einschätzungen der BNP Paribas im aktuellen Marktgespräch mit Kemal Bagci.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung / Das steckt hinter der kleinen Erholungsrally

02:04 ► Zinssenkungen in Sicht? Das erwarten die BNP-Experten

04:10 ► Blick auf den Anleihenmarkt

05:34 ► Goldpreis - (zu) heiß gelaufen?

07:55 ► Ölpreis im Spannungsfeld zwischen Politik und Zinsen

10:07 ► most actives BNP

10:53 ► Zusammenfassung / Verabschiedung



