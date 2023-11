Aktien New York: Dow mit trägem Handelsstart - Tech-Werte legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag zunächst keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während sich die Standardwerte lediglich auf dem Vortagsniveau behaupteten, setzten die Technologiepapiere an der Nasdaq ihre Aufwärtsbewegung vom Montag fort. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Auch die langsam zu Ende gehende Berichtssaison hält nur wenige Nachrichten parat, sodass die Konsolidierungsphase an der Wall Street weiter gehen dürfte.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel praktisch unverändert bei 34 096,30 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,08 Prozent auf 4369,54 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,55 Prozent auf 15 237,96 Punkte. Zum Wochenstart hatte es bei allen drei Leitindizes für moderate Gewinne gereicht./edh/he