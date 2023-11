BingX veröffentlicht umfassenden Leitfaden zu Top-Kryptowährungen mit KI

EQS Newswire / 07.11.2023 / 10:00 CET/CEST





SINGAPUR - Media OutReach - 7. November 2023 - BingX, eine führende Plattform für das Kopieren von Krypto-Handelsgeschäften, hat einen aufschlussreichen Leitfaden veröffentlicht, der die Top-Kryptowährungstoken mit künstlicher Intelligenz (KI) hervorhebt, die für ein signifikantes Wachstum im verbleibenden Q4 2023 vorgesehen sind. Dieser Leitfaden folgt auf die Rede von Arthur Hayes auf der Token 2049 Konferenz in Singapur, wo er prognostizierte, dass die Verschmelzung von KI und Kryptowährung einen bedeutenden Bullenmarkt im Jahr 2024 auslösen würde. Der Leitfaden untersucht den Anstieg der KI-Tokens, der nach Hayes' Rede um 39 % zunahm, und betont die kritische Notwendigkeit dezentralisierter Rechenleistung und Speicherung im KI-Sektor. Dieser Bedarf resultiert aus der starken Abhängigkeit der KI von riesigen Mengen an Datenspeicherung und Rechenleistung, die, wenn sie zentralisiert wäre, zu exorbitanten Infrastrukturkosten und technologischen Silos führen könnte.





Indem er das Potenzial von Projekten wie Render Network, Akash Network und Bittensor hervorhebt, bietet der BingX-Leitfaden einen tiefen Einblick in die dezentralisierten Lösungen, die diese Token bieten. Render Network , bekannt für seine dezentralisierten GPU-Rechenleistung-Vermietungsdienste, sah nach dem Oktober einen Anstieg des Preises um 100 % aufgrund der wachsenden Nachfrage nach KI. Akash Network, das dezentralisierte Cloud-Services anbietet, hat sich erweitert, um GPU-Rechenleistungsdienste für KI-Bedürfnisse einzubeziehen. Der Preis von Akash Network hat seit der Einführung von ChatGPT, das die KI-Welt erschütterte, um das Fünffache zugenommen. Bittensor, das als eine dezentralisierte Version von ChatGPT angesehen wird, ermöglicht es Benutzern, Rechenleistung beizusteuern, um KI-Modelle zu betreiben, und macht das Netzwerk effizienter. Der Leitfaden von BingX ist eine wertvolle Ressource für Investoren, die die Landschaft der KI-Kryptowährungen und ihre Rolle im erwarteten Bullenmarkt verstehen möchten. Er unterstreicht den unaufhaltsamen Trend zur Dezentralisierung in Speicherung, Rechenleistung und KI-Anwendungen, der voraussichtlich bis 2024 und darüber hinaus anhalten wird. Investoren werden ermutigt, den Leitfaden für detaillierte Preisvorhersagen und Analysen zu überprüfen, die in BingX Top AI Coins 2023 zu finden sind. Besuchen Sie die BingX-Website, um Top-KI-Coins zu kaufen

Hashtag: #bingx #cryptoexchange #copytrading The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Über BingX BingX ist eine führende Kryptowährungsbörse, die Spot-, Derivate-, Grid- und Copy-Trading-Dienstleistungen für Nutzer in über 100 Ländern und Regionen weltweit bietet. Mit einer Nutzerbasis von über 5 Millionen erleichtert BingX die Verbindungen zwischen Nutzern, Expertenhändlern und der Plattform selbst auf sichere und innovative Weise.

