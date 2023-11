Blinken vor G7-Treffen - Wichtiger Moment wegen Nahost

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio/Berlin (Reuters) - US-Außenminister Antony Blinken hat vor einem Treffen der G7-Ressortchefs die Einheit des westlichen Staatenbundes beschworen.

Es sei ein entscheidender Moment für die Zusammenkunft, sagte Blinken mit Blick auf den Nahost-Krieg am Dienstag in Tokio. Es sei wichtig, dass die Außenministerinnen und Außenminister der reichsten westlichen Demokratien gerade jetzt zusammenkämen. Neben den USA gehören der G7 Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan an, das derzeit den Vorsitz der Gruppe hält.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock erklärte vor ihrer Abreise nach Tokio, Gegenstand der Beratungen sei, "wie wir jetzt mit vereinten Kräften humanitäre Pausen erreichen können, um die Not der Menschen in Gaza zu lindern". Zudem sei klar: "Die Hamas darf nicht weiter das Schicksal der Menschen im Gaza-Streifen bestimmen." Daher müsse auch darüber gesprochen werden, wie es nach dem Krieg weitergehe, "etwa praktische Schritte zu erörtern hin zu einer Zweistaatenlösung".

Zugleich betonte Baerbock, die Hilfe für die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg müsse weitergehen. "Wenn wir jetzt bei unserer Unterstützung für die Ukraine außer Atem kommen, wird (Russlands Präsident Wladimir) Putin das gnadenlos ausnutzen – mit furchtbaren Folgen für die Menschen in der Ukraine und Europa." Die Ukraine dürfe den Krieg nicht verlieren. "Als Demokratien können wir nur dann im Systemwettstreit mit autokratischen Kräften bestehen, wenn unsere Freunde rund um den Globus spüren, dass wir es ernst meinen."

