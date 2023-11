Dax leicht im Minus

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Dienstag an seinen verhaltenen Wochenauftakt angeknüpft. An einem Tag mit vielen Unternehmensberichten sahen Börsianer die Aktienmärkte nach ihrer Vorwochenrally im Konsolidierungsmodus. Der deutsche Leitindex lag am Nachmittag mit 0,09 Prozent im Minus bei 15.121,77 Punkten.

Getrieben von einem Kurssprung bei Telefónica Deutschland, der von einer Übernahmeofferte ausgelöst wurde, schaffte es der MDax ins Plus. Er legte zuletzt um 0,43 Prozent auf 25.016,07 Punkte zu. Während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent fiel, zeichnete sich für den US-Leitindex Dow Jones Industrial ein leichtes Minus ab.

Nachdem die Berichtssaison zu Wochenbeginn eine Pause eingelegt hatte, ging es wieder heißer her. Auch von Telefónica Deutschland gab es Zahlen. Tagesthema aber war hier eine Übernahmeofferte. Die Aktien sprangen um fast 38 Prozent bis auf 2,35 Euro, den der spanische Mutterkonzern für die übrigen Anteile bietet. Ein Kurseinbruch von Anfang August, als der bisherige Partner 1&1 seinen Wechsel zu Vodafone bekannt gab, wurde in etwa wieder wettgemacht.

Auf der positiven Seite im Dax etablierten sich die vier Prozent höheren Aktien der Deutschen Börse. Sie setzte sich an ihrem Kapitalmarkttag Ziele für die kommenden Jahre.

Dagegen sackten die Papiere von Daimler Truck nach Zahlen um 3,6 Prozent ab auf das niedrigste Niveau seit Anfang Juni. Der Nutzfahrzeughersteller steigerte seine Geschäfte weniger stark als von Experten gedacht.

Aus dem MDax überzeugte Fraport die Anleger mit seinem Quartalsbericht, der einen Kursanstieg um drei Prozent zur Folge hatte. Die Rückkehr der Reiselust nach der Corona-Krise bescherte dem Flughafenbetreiber im Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte. Börsianer sprachen von «ausgezeichneten Gewinnkennziffern».

Der Eurokurs sank mit zuletzt 1,0675 unter die Marke von 1,07 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0741 Dollar festgelegt. Auf dem Anleihenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 2,7 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 124,37 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,44 Prozent auf 130,10 Zähler zu.