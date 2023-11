DAX®- Verschnaufpause zu Wochenbeginn

Nach dem Lauf der letzten Tage startete der DAX® verhalten in die neue Woche. Doch die leichten Gewinnmitnahmen von gestern ändern unter dem Strich nichts an der Steilvorlage, welche der jüngste „morning star“ im Wochenbereich liefert. Dennoch möchten wir uns zunächst mit der Risikoseite auseinandersetzen. Hier markiert das jüngste Aufwärtsgap (15.028 zu 14.950 Punkte) eine wichtige Unterstützung. Im Zusammenspiel mit der vorangegangenen Aufwärtskurslücke entsteht nicht nur ein „island reversal“, sondern auch eine kleine Bodenbildung. Bei einem Rebreak der genannten Marken würden entsprechend zwei konstruktive Argumente wegbrechen. Deshalb gilt es dieses Break unbedingt zu verhindern. Auf der Oberseite stecken dagegen die horizontalen Barrieren bei 15.500/15.600 Punkten die nächste Anlaufzone ab. Hier verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.642 Punkten) ein weiterer markanter Widerstand, welcher die Bedeutung der zuvor angeführten Zone nochmals zusätzlich unterstreicht. Mit anderen Worten: In diesem Dunstkreis stehen die deutschen Standardwerte vor einem echten Lackmustest.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

