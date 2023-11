Dax weiter leicht unter Druck

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax knüpft am Dienstag zunächst an seinen etwas schwächeren Wochenauftakt an. An einem Tag mit wieder mehr Unternehmensberichten sahen Börsianer die in der Vorwoche stark gestiegenen Aktienmärkte im Konsolidierungsmodus. Für den deutschen Leitindex ging es im frühen Handel um 0,19 Prozent bergab auf 15.106,89 Punkte.

In der zweiten deutschen Börsenliga sank der MDax um 0,20 Prozent auf 24.859,62 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag auch knapp im Minus. Negative Vorgaben kamen aus Fernost, wo Außenhandelsdaten aus China schwach ausfielen, während Australiens Notenbank den Leitzins anhob. Insgesamt werden damit die jüngsten Hoffnungen auf weniger Belastungen durch höhere Zinsen nicht weiter genährt.