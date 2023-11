Deutsche Industrie fährt Produktion unerwartet stark herunter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion den vierten Monat in Folge gedrosselt - und dies sogar überraschend kräftig.

Industrie, Bau und Energieversorger stellten im September zusammen 1,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Dies ist der größte Rückgang seit März. Ökonomen hatten nur mit einem Mini-Minus von 0,1 Prozent gerechnet, nachdem es im August einen Rückgang von revidiert 0,1 Prozent gegeben hatte. Nach wie vor belasteten die schwache heimische Gesamtnachfrage sowie die unsichere globale Entwicklung, sagte LBBW-Experte Jens-Oliver Niklasch. "Auch im Schlussquartal rechnen wir mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die Hoffnungen richten sich aufs neue Jahr."

Im gesamten dritten Quartal lag die Produktion 2,1 Prozent unter dem Niveau vom Frühjahr. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, jüngste Wirtschaftsdaten deuteten "auf eine Bodenbildung im dritten Quartal und eine Belebung der Industriekonjunktur zum Jahreswechsel hin". Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer sagte derweil, die zuletzt schwache Auftragslage schlage sich nun in einem Rückgang der Industrieproduktion nieder. "Das sollte sich in den kommenden Monaten fortsetzen, auch in der Bauwirtschaft, wo zuletzt immer mehr Projekte storniert wurden." Hinzu komme die anhaltende Schwäche im Einzelhandel. "Alles in allem dürfte die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal erneut etwas schrumpfen."

Damit droht der deutschen Wirtschaft eine neue Rezession, nachdem sie bereits im Sommerquartal um 0,1 Prozent geschrumpft ist. Für Oktober bis Dezember erwarten wie Krämer viele Experten ein Minus. "Die letzten Konjunkturdaten waren durch die Bank weg eine Enttäuschung", sagte Andreas Scheuerle von der DekaBank. "Der Konjunkturkarren, der eigentlich den Berg hochfahren sollte, ist sogar noch ein Stück zurückgerollt."

Die exportabhängige Industrie allein stellte im September 1,7 Prozent weniger her als im Vormonat. Die Energieerzeugung sank ebenfalls um 1,7 Prozent. Die Bauproduktion blieb zum Vormonat unverändert. Der Baubranche machen steigende Zinskosten zu schaffen, die bei privaten und professionellen Investoren für Zurückhaltung sorgen.

