DIHK - Deutsche Unternehmen planen eher Investitionen im Ausland als hierzulande

Trotz zahlreicher Krisenherde und mauer Weltwirtschaft beabsichtigen deutsche Unternehmen an internationalen Standorten eher Investitionen als hierzulande.

So heben sich die globalen Investitionspläne deutlich von denen in Deutschland ab, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der deutschen Auslandshandelskammern (AHK) unter mehr als 3600 Firmen hervorgeht.

Ein Drittel der befragten Unternehmen plant demnach in den kommenden zwölf Monaten höhere Investitionen an ihren internationalen Standorten, während ein Fünftel weniger investieren möchte. In Deutschland rechneten Unternehmen laut der jüngst veröffentlichten DIHK-Konjunkturumfrage hingegen eher mit einer Verringerung ihrer Investitionen (31 Prozent) als mit einer Ausweitung (24 Prozent). "Diese Diskrepanz zwischen Investitionen im Inland und Ausland zeigt einmal mehr, dass Unternehmen hierzulande dringend verlässliche und attraktive Rahmenbedingungen brauchen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Große strukturelle Probleme an heimischen Standorten bringen die Unternehmen laut DIHK dazu, ihre Investitionen im Ausland auszuweiten. Insbesondere in Nordamerika, Nord-Afrika, dem Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum (China und Taiwan nicht mit inbegriffen) planen die Unternehmen demnach höhere Investitionsbudgets. In Asien bescheinigten die befragten Firmen vor allem Indien eine positive Entwicklung. "Unsere Mitgliedsunternehmen sind sehr optimistisch und haben große Investitionspläne für die nächsten Jahre", sagte Stefan Halusa, Geschäftsführer der AHK Indien. Aufgrund des robusten Wirtschaftswachstums und hoher staatlicher Investitionen in die physische und digitale Infrastruktur bauten deutsche Firmen ihr Engagement dort kräftig aus. In Europa und China zeigten sich die Unternehmen hingegen zurückhaltender.

Gewisse Aufbruchstimmung im Ausland

Die weltweite konjunkturelle Abkühlung und hohe Zinsen führen zugleich zu einer etwas geringeren Investitionsfreude der Unternehmen im Ausland als noch im Frühjahr: Damals planten 36 statt nun 33 Prozent höhere Investitionen in Übersee. Auch beim Blick auf die konjunkturelle Entwicklung zeigt sich diese Tendenz. Noch 22 Prozent gehen an ihren jeweiligen Standorten für die kommenden zwölf Monate von einer besseren Konjunkturentwicklung aus, 28 Prozent dagegen von einem negativen Trend. Damit verringerte sich der Anteil der Optimisten im Vergleich zum Frühjahr um sechs Prozentpunkte, während sich der Anteil der Pessimisten um einen Prozentpunkt erhöhte. "Anders als in Deutschland sehen wir bei den deutschen Unternehmen im Ausland immerhin eine gewisse Aufbruchstimmung", sagte Treier.

Die Firmen kämpften zwar auch an anderen Standorten mit einer schwierigen Konjunkturlage, allerdings mit weniger strukturellen Herausforderungen als hierzulande. Vor allem das weiterhin hohe Zinsniveau belaste die Unternehmen, so Treier. Dies sei vor allem in der Euro-Zone und den USA der Fall. Weitere Belastungsfaktoren seien die ausgeprägte Nachfrageschwäche Chinas sowie geopolitische Risiken. Andererseits profitierten die Unternehmen an manchen Standorten sogar sehr stark von günstigeren Investitionsbedingungen, hieß es mit Blick auf Anreizprogramme wie den Inflation Reduction Act (IRA) in den USA.

Unterm Strich erwartet die DIHK für 2024 ein unterdurchschnittliches Weltwirtschaftswachstum von 2,5 Prozent (Durchschnitt letzte 20 Jahre: plus 3,6 Prozent). Bei den Exporten wird mit einem Minus von 0,5 Prozent in diesem Jahr gerechnet, 2024 wird dann ein leichtes Wachstum von einem Prozent veranschlagt.